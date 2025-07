Oficial, Jacobo Ramón es cansa d'esperar i deixa el Reial Madrid: ja té nou equip

Després del Mundial de Clubs, el Real Madrid està completament enfocat en la planificació de la pròxima temporada. Amb Xabi Alonso al capdavant, el club té en ment diversos canvis importants, especialment en la defensa. El tècnic ha sol·licitat més reforços de qualitat i Florentino Pérez s'ha posat a treballar per fitxar Ibrahima Konaté i Álvaro Carreras.

Aquest enfocament en la defensa comportarà algunes sortides a la plantilla. Ferland Mendy i David Alaba són dos jugadors clau que podrien abandonar el club a causa dels seus recurrents problemes físics. Però a més, un altre cas destacat és el de Jacobo Ramón, que no compta per a Xabi Alonso.

Jacobo Ramón fa les maletes i s'acomiada del Real Madrid

Tot i que ha tingut algunes oportunitats per demostrar la seva vàlua, Jacobo Ramón no ha aconseguit guanyar-se un lloc a la rotació del Real Madrid. Amb l'arribada de nous reforços com Huijsen i la pressió del Bernabéu, el futur de Jacobo al club sembla estar decidit.

Malgrat el seu talent i el seu potencial, Jacobo Ramón ha decidit que el millor per a la seva carrera és sortir del Real Madrid. El defensa ha rebut diverses ofertes dins de LaLiga, però finalment ha optat per provar sort a l'estranger. I això que equips com el Betis o el Getafe el tenen a la seva agenda des de fa molt de temps.

El traspàs de Jacobo Ramón és bo per a tothom

El Como, dirigit per Cesc Fàbregas, serà el destí escollit per Jacobo Ramón per continuar la seva carrera. El club italià està creant un projecte prometedor per a la pròxima temporada i la incorporació de Jacobo és una peça important en aquest pla. Tot i que el traspàs encara no ha estat anunciat oficialment, ambdues parts han tancat l'acord i s'espera l'anunci en els pròxims dies.

Amb aquest canvi, Jacobo Ramón espera guanyar protagonisme i minuts de joc a la Serie A, una lliga de gran nivell. El jugador format al Real Madrid ha pres aquesta decisió per poder créixer després d'adonar-se que tindria molt difícil jugar al Bernabéu. El seu fitxatge pel Como li ofereix la plataforma perfecta per demostrar la seva qualitat i continuar la seva carrera a Europa.

A més, el més probable és que, com en el cas de Nico Paz, el traspàs de Jacobo Ramón inclogui una clàusula de recompra assequible. Encara no han sortit a la llum les xifres de l'acord, però no seran massa altes, ja que Jacobo està valorat en només un milió d'euros malgrat el seu potencial.