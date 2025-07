Ni Rodrygo ni Brahim Díaz se'n van del Madrid segur: Xabi Alonso no compta amb ell

El Mundial de Clubs ha estat un gran banc de proves per a Xabi Alonso. Més enllà del resultat, que no va ser l'esperat després de la dura derrota davant el PSG, el Real Madrid ha mostrat les bases sobre les quals es construeix el seu nou projecte. Intensitat, compromís col·lectiu i solidesa defensiva marquen la fulla de ruta d'aquesta nova etapa.

Xabi Alonso ha deixat clar que no hi ha noms intocables. La meritocràcia s'ha instal·lat a Valdebebas, i alguns jugadors històrics comencen a quedar-se sense lloc en la nova versió del conjunt blanc.

Rodrygo, cada cop més lluny

Un dels jugadors més assenyalats ha estat Rodrygo. L'‘11’ blanc només ha estat titular en un partit del Mundial de Clubs i el seu rendiment ha estat més que discret.

Els rumors sobre la seva sortida no paren de créixer i la seva manca de protagonisme sembla confirmar que el seu cicle al Santiago Bernabéu està arribant al seu final.

Amb Kylian Mbappé com a líder ofensiu i Gonzalo García com a gran revelació, el brasiler ha perdut pes en la rotació. Excepte un gir inesperat, el seu futur sembla estar lluny del Santiago Bernabéu.

Brahim, sense lloc als plans de Xabi Alonso

Un altre que ha sortit perjudicat del torneig ha estat Brahim Díaz. L'atacant malagueny amb prou feines ha tingut oportunitats durant el campionat i ha tancat la seva participació amb només 103 minuts en total. Un balanç molt pobre per a un jugador que va arribar a il·lusionar a l'inici de temporada.

Brahim tampoc entra als plans de Xabi Alonso per al proper curs. Encara que la seva situació contractual podria complicar la seva sortida, tot apunta que el Real Madrid buscarà una cessió o traspàs que li permeti tenir minuts lluny de Chamartín.

Dani Ceballos, el gran oblidat

El tercer gran damnificat és Dani Ceballos. El migcampista d'Utrera és l'únic migcampista pur de la plantilla, però no juga.

Des de l'arribada de Xabi Alonso ha desaparegut completament de la rotació. Al Mundial de Clubs amb prou feines ha sumat 70 minuts, una xifra inferior fins i tot a la de Rodrygo i Brahim.

La seva sortida aquest estiu sembla inevitable. El Betis, que sempre ha sonat com a possible destí, no té previst executar el seu fitxatge de manera immediata. El seu futur és una incògnita, encara que està clar que no serà al Real Madrid.

Canvis importants a l'horitzó

Amb Rodrygo, Brahim i Ceballos a la rampa de sortida, el Real Madrid prepara una reestructuració profunda de la seva plantilla.

Xabi Alonso ha marcat el camí i els que no encaixen en el seu llibret hauran de buscar nous destins. L'estiu es presenta mogut a la casa blanca.