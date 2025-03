Florentino Pérez diu prou i denuncia el Barça davant LaLiga: 'El que ha passat...'

El Real Madrid segueix sense sentir-se còmode amb l'arbitratge espanyol. Les queixes de la directiva blanca sembla que no han donat els seus fruits. Almenys això és el que pensa Florentino Pérez després de veure el que ha succeït en el duel celebrat al Metropolitano entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.

L'equip de Flick va aconseguir la victòria i ha mantingut el seu avantatge a LaLiga en empatar a punts amb el Real Madrid i tenir un partit menys. Això sí, el partit va estar ple de moments polèmics que no han passat desapercebuts per a Florentino Pérez. Tant que el president blanc ha decidit prendre cartes en l'assumpte.

Al Bernabéu no entenen com Vinícius Júnior, Bellingham o qualsevol altre jugador del Real Madrid que protesti se'ls amonesti i fins i tot se'ls expulsi. Això, mentre consideren que el FC Barcelona sembla tenir barra lliure per protestar sense conseqüències.

Florentino Pérez expressa el seu malestar pel tracte arbitrari

El Real Madrid ha expressat el seu malestar amb la inconsistència en les decisions arbitrals. En l'última jornada, els jugadors del Madrid van ser amonestats per protestar decisions arbitrals, cosa que el club considera injusta. Els blancs senten que no se'ls respecta de la mateixa manera i que les decisions són desproporcionades en comparació amb altres situacions similars que no són sancionades.

Un exemple recent d'aquesta discrepància va ser el que va succeir en el partit entre l'Atleti i el Barça. En aquell encontre, diversos jugadors del Barça van protestar a l'àrbitre en massa, però cap d'ells, ni tan sols el capità, va rebre cap amonestació. Per això, dins de les oficines del Madrid s'ha expressat que el que ha passat al Metropolitano confirma les seves sospites: existeix una evident doble vara de mesurar.

Florentino Pérez planeja prendre mesures

La queixa pel tracte arbitral no és nova per al Real Madrid. Al llarg de la temporada, el club ha assenyalat en diverses ocasions la falta de coherència en les decisions dels àrbitres. El Real Madrid considera que això podria estar afectant el seu rendiment i les seves possibilitats de lluitar pel títol, per la qual cosa estan estudiant prendre mesures al respecte.

En concret, el Madrid té la intenció de presentar una denúncia formal sobre el que ha succeït en el partit entre l'Atlètic de Madrid i el FC Barcelona. Aquest pas reflecteix el descontentament que existeix dins del club amb la situació i la disputa per LaLiga podria veure's marcada per la tensió sobre les decisions arbitrals.

El Real Madrid no està disposat a deixar passar el que considera una injustícia i planeja continuar lluitant per un tracte més equitatiu en l'arbitratge d'Espanya. Amb la batalla per LaLiga encara en marxa, el club blanc seguirà lluitant per assegurar-se que es respectin els seus drets. Mentrestant, el Barça segueix liderant LaLiga i les tensions sobre l'arbitratge continuen sent un tema central en el futbol espanyol.