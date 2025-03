Al Barça ja assenyalen el nou Dani Alves: Hi ha sorpresa, Hansi Flick demana el seu fitxatge

El pas de Dani Alves pel FC Barcelona és un dels més recordats i admirats en la història del club a nivell esportiu. El brasiler va arribar al Barça el 2008 procedent del Sevilla, i des de la seva primera temporada es va convertir en tot un pilar en l'esquema de joc culer. Al llarg de la seva carrera al Camp Nou, Alves va collir nombrosos títols, guanyant-se un lloc en el cor dels aficionats culers.

Molts consideren Dani Alves com el millor lateral de la història del Barça. La seva capacitat ofensiva, així com la seva implicació en el joc a nivell defensiu, el van convertir en un referent per a l'afició. A més, la seva connexió amb Messi per aquell costat ha estat fruit de grans jugades i alegries per a la parròquia culer.

Des de la marxa de Dani Alves, el FC Barcelona ha estat buscant un lateral dret capaç de replicar les seves característiques. No obstant això, el club ha tingut dificultats per trobar un substitut que pugui oferir el mateix a nivell ofensiu. Jugadors com Nélson Semedo van ser intents que no van acabar de quallar, i la posició s'ha anat adaptant amb solucions provisionals.

Actualment, el Barça es troba en una situació en la qual Jules Koundé, un central reconvertit al lateral dret, ha assumit el rol de titular. El francès ha demostrat ser una opció vàlida, però la diferència amb l'estil de joc de Dani Alves es nota, especialment en l'aspecte ofensiu. Encara que Koundé ha sumat algunes assistències, el seu joc no té la mateixa fluïdesa ni profunditat que el brasiler, la qual cosa ha portat Hansi Flick a buscar un perfil més ofensiu.

Hansi Flick assenyala el nou Dani Alves

Després d'un exhaustiu anàlisi, Hansi Flick ha identificat el jugador que podria convertir-se en el nou Dani Alves del FC Barcelona. Es tracta de Vanderson, un carriler dret de tan sols 23 anys que juga a l'AS Mònaco. El brasiler ha impressionat pel seu dinamisme, la seva capacitat per incorporar-se a l'atac i la seva versatilitat, qualitats que recorden a l'estil del llegendari lateral culer.

Amb un valor de mercat situat en només 20 milions, Vanderson es presenta com una opció atractiva per al club català. Això sí, encara té contracte amb el Mònaco fins al 2028, així que el club català haurà de rascar-se la butxaca si desitja fer-se amb els seus serveis. Amb el suport de Hansi Flick, qui ha donat l'OK per al seu fitxatge, Vanderson apunta a ser el suplent de Koundé de cara a la pròxima temporada.

L'arribada de Vanderson podria aportar al Barça aquest desitjat perfil ofensiu en el lateral dret, la qual cosa milloraria les opcions de l'equip en atac i oferiria major competitivitat a Koundé. Flick, per tant, sembla tenir clar que el futur en aquesta banda dreta passa per incorporar Vanderson, al qual molts comparen directament amb Dani Alves.