El Reial Madrid fa oficial la lesió, adeu al Mundial: oportunitat per a Raúl Asencio

El Real Madrid s'enfronta avui a la Juventus als vuitens de final del Mundial de Clubs. Arriba l'hora de la veritat: una derrota t'envia cap a casa. Xabi Alonso ho sap i no es guardarà res.

El tècnic blanc presentarà el seu millor onze possible per superar els italians. La pressió és màxima i el Real Madrid arriba preparat per a un duel que pot marcar el rumb del torneig. Ara bé, Xabi Alonso s'haurà de mesurar a la Juventus després de conèixer la lesió d'un dels seus jugadors.

L'esquema, sense sorpreses: Raúl Asencio seguirà com a suplent

A falta de resoldre la incògnita sobre l'estat físic de Mbappé, Xabi Alonso repetirà el pla utilitzat davant el Salzburg. La defensa amb tres centrals va oferir millors resultats que la línia habitual de quatre defenses. Això sí, entre els escollits no hi serà Raúl Asencio.

El jugador del planter no va jugar contra el Salzburg i l'equip va guanyar solidesa defensiva i, alhora, va generar més espais en atac. L'aposta va donar fruits i, per això, el més probable és que Xabi Alonso repeteixi sistema i noms per enfrontar-se a la Juventus. Per tant, Raúl Asencio començarà a la banqueta.

La defensa estarà formada per Rüdiger, Tchouaméni i Dean Huijsen. Per les bandes, Alexander-Arnold i Fran García actuaran com a carrilers, donant profunditat i recorregut. Al mig del camp, Valverde, Bellingham i Arda seran els encarregats de gestionar el ritme del partit.

A dalt, Gonzalo García acompanyarà Vinícius a la davantera. El jove jugador del planter està guanyant protagonisme i es perfila com una de les grans apostes de Xabi Alonso per a aquest Mundial de Clubs. En canvi, qui no hi serà és David Alaba.

David Alaba es queda fora del Mundial de Clubs

David Alaba s'ha tornat a lesionar i no podrà participar més en el torneig. Pateix una nova lesió al soli i estarà de baixa, com a mínim, tres setmanes. La seva participació al Mundial de Clubs ha acabat i Raúl Asencio ocuparà el seu lloc a la rotació: ara mateix és el quart central.

Aquesta nova lesió complica encara més el seu futur al Real Madrid. Després de diverses temporades encadenant problemes físics, el seu rendiment està lluny del que exigeix un club com el blanc. Xabi Alonso necessita jugadors disponibles i en plena forma, i David Alaba no entra en els seus plans.

Futur incert per a David Alaba i oportunitat per a Raúl Asencio

Florentino Pérez ha intentat buscar una sortida per a David Alaba. El club ha sondejat la possibilitat de rescindir el seu contracte de manera amistosa, però el defensa no hi està d'acord. Alaba vol complir el seu últim any de contracte al Madrid, encara que sigui sense jugar.

Una situació delicada que se suma a les urgències esportives de l'equip. Aquesta nit, sense David Alaba i amb tot en joc, el Real Madrid s'ho juga tot davant la Juventus a la recerca del passi a quarts. Per la seva banda, Raúl Asencio podria tenir minuts sortint des de la banqueta.