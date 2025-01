Wojciech Szczesny la lía en Champions y Hansi Flick responde: Nuevo portero confirmado

El Benfica-Barça de esta noche sirve para demostrar que los experimentos deben realizarse tomando las máximas precauciones. Es por eso que quizá, hoy en Champions League, Hansi Flick ha estado desacertado. Iñaki Peña, que venía siendo el titular indiscutible hasta hace apenas unas semanas, se ha quedado en el banquillo: Wojciech Szczesny ha ocupado su lugar.

La sorpresa ha sido mayúscula, pues tras la polémica generada en torno a la portería del FC Barcelona en la Supercopa, Iñaki Peña parecía recuperar las llaves del arco culé. Recordemos que el eterno suplente de Ter Stegen fue castigado en semifinales con la suplencia por llegar tarde 3 veces. Sin embargo, tal y como ya avisó Hansi Flick, nada más lejos de la realidad, "las cosas han cambiado" y esta noche ha quedado demostrado con la titularidad de Wojciech Szczesny.

Sin embargo, el plan de Hansi Flick no ha salido como esperaba. La actuación de Wojciech Szczesny ha sido, en líneas generales y resumiendo, bastante decepcionante. No ha parado, ha encajado 3 goles antes del descanso y ha cometido varios errores, entre ellos el del segundo gol local, muestra de que su nivel no es el esperado.

Wojciech Szczesny ya tiene sustituto para la próxima temporada

Wojciech Szczesny llegó como solución de emergencia tras la grave lesión de Ter Stegen, el capitán del Barça. Salió del retiro en el que acababa de entrar tras una conversación con Hansi Flick en la que le dejó claro que tendría oportunidades. Pero, pese a las promesas de Flick, la directiva culé se cubrió las espaldas.

Sí, porque Deco y Laporta solo firmaron a Wojciech Szczesny hasta final de temporada, es decir, con un contrato temporal, y viendo el rendimiento que ha ofrecido hoy no será renovado. Hansi Flick debe empezar a asumir su error y mirar, una vez más, a La Masía. Y es que en la fábrica de talentos del FC Barcelona espera su turno un prometedor arquero de solo 18 años que ya es internacional con Estados Unidos.

La Masía, al rescate

Ante el nivel mostrado por Wojciech Szczesny ante el Benfica, la cúpula del Barça ha decidido tomar cartas en el asunto. Hansi Flick, tras hablar con Deco y Laporta, tiene claro que la próxima temporada tocará agitar el árbol y dar entrada a Diego Kochen. El guardameta del filial está completando una temporada soberbia y, cada día más, llama la atención de Flick y su staff.

Diego Kochen todavía no ha podido debutar a las órdenes de Hansi Flick y teóricamente debería tardar en hacerlo. Recordemos que Astralaga ahora mismo es el tercero en discordia, pero es que el nivel de Kochen es difícilmente ignorable. Siendo un adolescente ya es internacional con Estados Unidos.

Por todo ello, de cara al próximo curso, los cambios en la meta culé son casi obligados. Wojciech Szczesny se va, así que Diego Kochen tomará su relevo. Mientras, Iñaki Peña y Ter Stegen pelearán por hacerse con el puesto durante los primeros meses de competición, pero será Hansi Flick el que tenga la última palabra.