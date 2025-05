Ferotges crítiques a Ter Stegen per culpa de Wojciech Szczesny: 'Ho ha f...'

La temporada 2024-2025 del Barça ha estat, en molts aspectes, una de les més brillants dels últims anys. Amb Hansi Flick al capdavant, l'equip ha desplegat un futbol efectiu i ha conquerit la Copa del Rei. No obstant això, no tot és harmonia al vestidor culé.

Ter Stegen, un dels capitans i referents del Barça, travessa la seva etapa més complicada des de la seva arribada al club el 2014. Una lesió de genoll a principis de temporada el va apartar dels terrenys de joc, i el seu lloc va ser ocupat per Wojciech Szczesny, qui va tornar de la retirada per assumir el repte.

Santiago Cañizares parla sobre Ter Stegen

Wojciech Szczesny va sorprendre tothom amb un rendiment excel·lent, acumulant una ratxa invicta de 22 partits, amb 20 victòries i 12 porteries a zero. La seva experiència i lideratge van ser clau per mantenir la solidesa defensiva. No obstant això, en les últimes setmanes el seu nivell ha disminuït, com es va evidenciar en el partit contra l'Inter de Milà, on no va estar encertat.

Aquesta situació ha generat crítiques cap a Ter Stegen.Santiago Cañizares, ex porter de la Selecció Espanyola, València i Reial Madrid, ha assenyalat l'alemany com a responsable indirecte de la davallada de Wojciech Szczesny. "Des que Ter Stegen ronda tant per la banqueta, des que parla amb Hansi Flick, i està tant de temps amb Hansi Flick, això a Szczesny l'ha descentrat", ha assegurat.

La influència de Ter Stegen a la banqueta

Durant la final de la Copa del Rei, es va observar a Ter Stegen conversant constantment amb Hansi Flick a la banqueta. Santiago Cañizares ha criticat aquesta actitud, assenyalant que "a Szczesny l'ha descentrat". Aquestes interaccions podrien estar generant una pressió addicional sobre el porter polonès.

La relació propera entre Ter Stegen i Flick, forjada durant la seva etapa a la Selecció Alemanya, afegeix complexitat a la situació. Encara que Flick ha confirmat que Szczesny serà el titular a la Champions League, no descarta canvis a LaLiga.

Wojciech Szczesny, professionalitat enmig de la tensió

Malgrat les circumstàncies, Szczesny ha mostrat una actitud exemplar. En declaracions recents, va expressar que no tindria problema en cedir el seu lloc a Ter Stegen si així ho decideix l'entrenador. El seu enfocament ha estat sempre el benestar de l'equip, prioritzant el col·lectiu sobre l'individual.

No obstant això, la pressió mediàtica i la incertesa sobre la seva continuïtat podrien estar afectant el seu rendiment. L'estabilitat emocional és crucial per a un porter, i qualsevol distracció pot tenir conseqüències al camp.