Wojciech Szczesny dona la sorpresa: al Barça al·lucinen amb l’oferta que ha rebut

Wojciech Szczesny s'ha forjat una carrera d'elit a Europa defensant la porteria de grans equips com l'Arsenal, la Roma i la Juventus abans d'instal·lar-se al Barça. Ha aixecat nombrosos títols com la Serie A o la FA Cup, i va ser líder indiscutible de la Selecció de Polònia fins a la seva retirada. La seva carrera internacional es va tancar amb 84 partits, sent un autèntic referent per al seu país.

Ara, als 35 anys, WojciechSzczesny ha trobat al Barça una segona joventut inesperada. Va arribar per suplir la greu lesió de Ter Stegen, acceptant la trucada de Lewandowski i Flick mentre gaudia del sol de Marbella. El seu rendiment va ser excel·lent, mantenint 14 porteries a zero en 30 partits i signant un triplet de títols nacionals històric.

Wojciech Szczesny ha renovat, però...

Convençut de continuar aportant, WojciechSzczesny ha renovat amb el Barça fins al 2027, signant un contracte que reforça el seu paper dins del projecte. Va ser una decisió presa amb cautela i consens familiar, valorant els desafiaments personals i professionals. La renovació, pactada en un format 1+1, reflecteix el compromís del club en comptar amb la seva experiència.

La seva presència al vestidor ha estat positiva, i el seu rendiment sota pals el va consolidar com a figura clau després de la lesió de Ter Stegen. El director esportiu Deco i Hansi Flick van coincidir a valorar el seu paper no només com a suplent de garanties, sinó com a pilar per la seva maduresa. Joan Laporta també va destacar la seva influència en l'estabilitat del grup.

... rep una proposta inesperada

La gran sorpresa arriba ara: la Selecció de Polònia, sota el comandament de Jan Urban, ha llançat la possibilitat de recuperar Wojciech Szczesny. Urban ha indicat que "la vida ens porta diferents escenaris" i que estan "preparats per a tot" en parlar del porter culer. Aquest missatge ha encès les alarmes al Barça, ja que suposa un esforç extra per a un dels pocs jugadors no internacionals que hi ha a la plantilla culer.

Tanmateix, la realitat és que el seu retorn no sembla senzill. WojciechSzczesny ja va rebutjar al gener tornar amb la Selecció de Polònia mentre decidia la seva continuïtat al FC Barcelona. El seu darrer partit amb Polònia va ser a l'Eurocopa de 2024, i el context actual apunta que la prioritat continua sent la seva etapa culer.

Amb un contracte vigent fins al 2027, Wojciech Szczesny té un rol clar dins del vestidor: mentor de Joan García. Encara que Flick i Deco valoren la seva presència, el seu retorn a la porteria principal depèn de contextos tècnics i físics. Per tot això, sembla complicat que torni a la Selecció de Polònia.