Pau Víctor es queda sense lloc al Barça, però troba nou equip: 'Me'n vaig al...'

Pau Víctor és un '9' dels que ja no en queden: fort, intel·ligent i letal a l'àrea. Ho va demostrar fa un parell de temporades al filial culer, on va ser màxim anotador de la seva categoria. Aquest rendiment va convèncer el Barça i va desemborsar 3 milions al Girona per fitxar-lo

El seu rendiment a la gira americana de l'estiu passat va ser bo, però no suficient per guanyar la confiança de Hansi Flick. El tècnic va prioritzar Lewandowski i Ferran Torres a la davantera, relegant Pau Víctor a un segon pla. Tot i el seu treball diari, les oportunitats amb el primer equip gairebé no han arribat

Rashford agreuja la situació de Pau Víctor

La recent arribada de Marcus Rashford agreuja encara més les opcions de Pau Víctor a l'atac del Barça. Si ja jugava poc, ara amb la presència de l'anglès a la plantilla encara menys. El seu futur al Camp Nou es preveu complicat

Davant aquesta situació, Pau Víctor no es rendeix i busca la manera de rellançar la seva carrera. El seu entorn descarta més cessions improvisades i aposta per una sortida que garanteixi minuts. Sap que ha de fer un pas decisiu fora del Camp Nou per créixer

El València pren la davantera per Pau Víctor

Equips com el Betis i el Celta van mostrar interès per l'horitzó de Pau Víctor, però l'oferta més seriosa prové del València. El club valencianista, dirigit per Carlos Corberán, vol reforçar el seu atac per a la pròxima temporada. Segons fonts, el València estaria disposat a oferir fins a 10 milions d'euros al Barça, tot i que la seva prioritat és aconseguir la cessió

Aquest import coincideix amb la valoració que ha posat el club català a Pau Víctor en la seva fulla de ruta esportiva. Deco prefereix que l'ariet català marxi definitivament traspassat, però l'opció de la cessió continua a l'aire. El València es postula com una sortida que reforça les seves aspiracions

Pau Víctor, entre seguir al Barça o brillar a València

Tot i això, Pau Víctor vol quedar-se al Barça i triomfar al Camp Nou. Tanmateix, és conscient que les seves oportunitats seran limitades. El València li ofereix garanties de minuts, un projecte ambiciós i un lloc on té possibilitats reals de brillar

El Barça, per la seva banda, obté liquiditat i allibera el camí per a noves inscripcions, mantenint un percentatge d'opció de recompra. Hansi Flick ja va comunicar que no compta amb Pau Víctor i el club ha decidit actuar amb pragmatisme financer. El desenllaç depèn ara de la resolució entre clubs i l'acord econòmic