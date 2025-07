Bruna Vilamala dona la cara per Alexia Putellas: 'Em fa ràbia que la gent...'

Bruna Vilamala és una de les joves promeses del futbol femení espanyol. Encara que va començar la seva carrera al FC Barcelona Femení, aquesta temporada l'hem vista brillar cedida al Brighton & Hove Albion d'Anglaterra. Tanmateix, ara s'acosten canvis importants en la seva carrera

Un nou rumb per a Bruna

Després de la seva etapa a Anglaterra, Bruna ha tornat a Barcelona. Però tant la jugadora com el club han arribat a un acord: és moment de buscar un nou destí. La competència al Barça és enorme, i encara que Bruna té talent de sobres, sap que trobar un lloc al primer equip serà complicat

Per això, ha decidit fer un pas valent i emprendre un nou projecte a la Liga MX Femenil de Mèxic. Un canvi que mostra la seva ambició i ganes de créixer en un entorn diferent. Bruna vol continuar evolucionant i demostrar tot el que pot aportar fora d'Espanya

Suport incondicional a Alexia Putellas

En una entrevista recent per a La TdG, Bruna va parlar sense embuts sobre la seva amiga i capitana al Barça, Alexia Putellas. La futbolista catalana ha viscut moments durs després d'una lesió greu que va fer dubtar molts sobre el seu retorn al nivell d'elit

Però Bruna no ha tingut mai aquests dubtes. “Jo no tenia dubtes que l'Alexia tornaria al nivell que està mostrant, per la persona que és i l'actitud que té en el futbol,” va comentar. Per a ella, l'Alexia no només és una jugadora extraordinària, sinó un exemple de resiliència i compromís

“Em fa ràbia que la gent la posi en dubte i ara s'apuntin al carro,” va afegir, fent referència a les crítiques i a qui van dubtar del retorn de Putellas

Alexia Putellas, exemple de força i talent

La història d'Alexia Putellas és un clar exemple de superació. Després de la seva greu lesió al genoll, la capitana blaugrana ha tornat més forta que mai. La seva qualitat i lideratge al camp són clau no només per al Barça, sinó també per a la selecció espanyola

Molts coincideixen que l'Alexia està vivint un dels seus millors moments com a futbolista. La seva empenta i talent la converteixen en una de les millors del món, i la Bruna, que la coneix bé, ho confirma

Mirant cap endavant

El missatge de Bruna Vilamala és clar: el talent i l'actitud sempre surten a la llum, fins i tot quan hi ha dubtes o crítiques. La seva decisió de marxar de Barcelona per buscar un lloc a Mèxic és un altre pas per forjar la seva pròpia història

Mentrestant, la seva defensa d'Alexia Putellas és un gest que mostra la unió i el companyerisme dins del futbol femení. Bruna ha après molt d'Alexia Putellas i la coneix millor que molts.