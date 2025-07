Vinícius Júnior rep el toc d'atenció de Florentino Pérez: «Per què…?»

Vinícius Júnior no travessa el millor moment de la seva exitosa carrera esportiva. Des que no va ser guardonat amb la Pilota d'Or, les seves actuacions sobre la gespa han estat molt qüestionades.

El seu rendiment ha baixat de manera alarmant, amb una caiguda dràstica en les seves estadístiques de regats intentats i xuts a porteria.

Tot i que continua sent un jugador clau per al Real Madrid, sembla que Vinícius no acaba de sentir-se còmode.

Aquesta manca de confiança en el seu joc es reflecteix en el seu rendiment al camp, cosa que genera inquietud tant entre els aficionats com entre els seus propis companys.

Una polèmica aliena al futbol

Tanmateix, la darrera polèmica protagonitzada per Vinícius Júnior té poc a veure amb el seu rendiment al camp.

Tampoc està relacionada amb el tema del racisme, una cosa que ha estat recurrent els darrers mesos. Aquesta vegada, la controvèrsia se centra en la seva relació amb el Real Madrid.

Florentino Pérez continua confiant en ell

Per a Florentino Pérez, Vinícius Júnior és l'emblema de l'equip i, llevat de sorpresa, ho continuarà sent.

El president del Real Madrid sap que, quan Vinícius està en la seva millor versió, és un dels millors jugadors del món. Per això, està decidit a renovar-li el contracte un cop finalitzi el Mundial de Clubs.

La idea és que Vinícius Júnior ampliï la seva vinculació amb el club i, alhora, millori les seves condicions econòmiques.

Així ho tenia planejat Florentino Pérez, però el que va passar les darreres hores ha deixat el president del Real Madrid sorprès.

Un gest estrany a Instagram

Vinícius Júnior va esborrar del seu compte d'Instagram les fotos en què apareixia celebrant les Champions League que ha conquerit amb el Real Madrid.

A més, ha eliminat de la seva biografia el seu lloc de treball actual: “jugador del Real Madrid”. Aquest gest va cridar l'atenció dels mitjans i dels aficionats, generant especulacions sobre un possible canvi d'aires per al brasiler.

Florentino demana explicacions, però no hi ha respostes clares

Davant d'aquest moviment, Florentino Pérez ha demanat explicacions a Vinícius Júnior. El president del Real Madrid vol entendre què ha motivat aquest canvi a la xarxa social del jugador: "Per què s'ha tret les fotos?"

Tanmateix, l'entorn de Vinícius ha assegurat que la culpa va ser de "l'agència que porta la comunicació del jugador", i no una decisió personal seva.

Renovació assegurada

Malgrat la polèmica a les xarxes socials, sembla que la situació quedarà en una simple anècdota

Florentino Pérez continua confiant plenament en Vinícius Júnior, i la renovació del contracte del brasiler amb el Real Madrid sembla gairebé assegurada.

El futur del jugador continua al club, i l'incident d'Instagram no canviarà la confiança del president en ell.