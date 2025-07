Iñaki Peña diu prou i signa la traïció més inesperada, adeu Barça: 'Me'n vaig al...'

Iñaki Peña, després de tota una vida lligat al FC Barcelona, farà les maletes aquest estiu. La temporada passada va ser la gota que va fer vessar el got per al porter alacantí, que sempre havia destacat per la seva professionalitat i compromís.

La seva paciència es va esgotar quan Hansi Flick, sense cap motiu, el va tornar a la banqueta després d’haver esperat tant per l’oportunitat de ser titular.

La frustració de Peña per la manca de confiança de Flick ha fet inevitable la seva sortida. El porter ja no es veu al Barça i està decidit a buscar nous horitzons per continuar amb la seva carrera professional.

De l’ombra de Ter Stegen a la titularitat i a la banqueta

Iñaki Peña va estar durant anys vivint a l’ombra de Marc-André ter Stegen, un referent a la porteria culer.

Tanmateix, la fatídica lesió de l’alemany li va donar l’oportunitat de fer-se amb la titularitat, el que hauria estat esperant tota la seva carrera.

Tot i que les seves actuacions no van ser espectaculars, Peña va complir sense fallar i va mantenir la porteria a un bon nivell.

Ningú esperava que la seva suplència fos tan sobtada, especialment després d’una feina tan constant durant l’absència de Ter Stegen.

Però, a la Supercopa d’Espanya, Hansi Flick va sorprendre tothom en tornar el porter a la banqueta i donar el lloc a Szczesny.

La sortida imminent del Barça

Des d’aquell moment, la situació d’Iñaki Peña no ha fet més que empitjorar. Tot i haver demostrat la seva vàlua, Flick no li ha donat més oportunitats.

Això ha portat el porter a prendre la difícil decisió de deixar el club a la recerca d’un lloc on pugui jugar amb regularitat.

Peña vol jugar, i sap que al Barcelona no tindrà aquesta oportunitat. Per això, ja està explorant nous destins per continuar la seva carrera. No li falten ofertes, però l’última que ha arribat a la seva taula ha sorprès tothom.

L’RCD Espanyol, el destí més sorprenent

El que ningú imaginava ha passat: l’RCD Espanyol, etern rival del Barça, s’ha interessat pels serveis d’Iñaki Peña.

Tot i la rivalitat històrica, el porter no té cap problema a canviar de bàndol a la Ciutat Comtal. D’aquesta manera, l’Espanyol es perfila com el seu proper destí.

Aquest moviment ha generat una gran expectació. Un traspàs d’Iñaki Peña a l’Espanyol seria un dels més polèmics de l’any i, sens dubte, provocaria moltes reaccions a l’afició barcelonista.

Veurem si finalment es concreta, però el cert és que aquest gir en la carrera de Peña sorprendrà més d’un.