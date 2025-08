La reunió amb Eric Garcia ho canvia tot: de 25 a 40 M, l’Inter de Milà està avisat

Una de les grans sorpreses del curs passat va ser la gran progressió d'Eric García en l'esquema de Hansi Flick. El central de Martorell va tornar de la seva exitosa cessió al Girona, on va obtenir una classificació històrica per a la Champions League. El Girona es va codejar amb Barça i Madrid fins al final de temporada, signant una gran campanya liderada per Eric García.

Hansi Flick, que acaba d'aterrar al Camp Nou, no va saber veure les qualitats del polivalent defensa des del primer moment. Durant els primers mesos de competició, Eric gairebé no va tenir oportunitats, cosa que gairebé va provocar la seva sortida al mercat d'hivern. Tanmateix, i a causa de les nombroses lesions, Eric va començar a tenir minuts amb l'equip.

El seu bon fer i les seves grans actuacions van començar a capgirar la situació, guanyant-se la confiança de Hansi Flick. Eric va començar a jugar amb regularitat com a central, però també com a pivot a la medul·lar i de vegades com a lateral dret. El seu espectacular rendiment l'ha convertit en un veritable comodí per al tècnic alemany, i la renovació del seu contracte està al caure.

Eric García frena el fitxatge de Dumfries

La gran temporada d'Eric García i el seu paper rellevant a la segona volta en l'esquema de Flick li han valgut la renovació. En els pròxims dies s'espera que Joan Laporta ho faci oficial: Eric renovarà fins al 2029. La renovació del central català també ha tingut conseqüències en els fitxatges, ja que ha frenat la incorporació de Denzel Dumfries.

El jugador neerlandès de l'Inter de Milà tenia una clàusula assequible de 25M i Deco gairebé havia tancat el seu fitxatge per ser la competència de Koundé. Una quantitat molt atractiva per al Barça, que havia considerat el seu fitxatge per considerar-lo un lateral molt complet. Tanmateix, Eric García ha convençut plenament Flick, donant-li garanties que pot utilitzar-lo al lateral dret quan ho consideri oportú.

La clàusula de Dumfries puja

S'esfuma la possibilitat que Dumfries acabi fitxant per 25M, ja que la seva clàusula ha passat a ser de 40M. L'agent del futbolista va posar en coneixement del Barça les xifres per concretar la seva operació, però el club hauria desestimat finalment la seva incorporació. El bon fer d'Eric García hi té molt a veure en aquest context.

El Barça s'ha centrat a aconseguir incorporacions estratègiques a la porteria i a l'extrem esquerre, tal com desitjava Flick. Un cop fets els fitxatges que s'estimaven del tot imprescindibles, el club se centra en les sortides dels descartats. El Barça ha posat al mercat Héctor Fort davant la reticència d'alguns centrals de sortir del club.