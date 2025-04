Última hora: La Lliga de Javier Tebas recorre la decisió del CSD pel cas Dani Olmo

El cas Dani Olmo no està ni molt menys tancat, almenys així ho considera LaLiga EA Sports liderada per Javier Tebas, que ha comunicat que recorrerà la decisió del CSD. Cal destacar que el passat dijous, el CSD va ratificar la seva decisió i va estimar el recurs del Barça, ja que considera que la Comissió RFEF-Lliga no és competent en aquest assumpte en particular. Amb tot això, el CSD va ratificar que Dani Olmo i Pau Víctor podrien seguir competint sota la direcció de Hansi Flick fins al final de la present temporada.

Tot semblava estar finiquitat, però aquest mateix dilluns al matí, LaLiga EA Sports s'ha pronunciat i ha comunicat que recorrerà la decisió del CSD pel cas Dani Olmo. Segons una nota informativa que s'ha fet arribar als mitjans, LaLiga ha confirmat que "ha interposat recurs contenciós-administratiu i sol·licitat mesures cautelars contra la Resolució del Consell Superior d'Esports del 3 d'abril de 2025, per la qual s'estima el recurs d'alçada interposat pel FC Barcelona davant el CSD".

Dit d'una altra manera, LaLiga confirma les seves intencions i demana mesures cautelars perquè Dani Olmo i Pau Víctor no puguin jugar en el que resta de temporada. A més, ho fan demanant una resposta judicial urgent, cosa que crida molt l'atenció. El passat 3 d'abril, el CSD va donar la raó al Barça, estimant el recurs d'alçada que va presentar el club durant la Supercopa d'Espanya celebrada a l'Aràbia.

Última hora: LaLiga de Javier Tebas recorre la decisió del CSD pel cas Dani Olmo

"LaLiga entén que la Resolució vulnera greument el marc normatiu en matèria de control econòmic i de tramitació de llicències esportives, menyscaba l'interès general de la competició i compromet la seva integritat, en trencar el principi d'igualtat entre clubs", explica LaLiga en el seu comunicat presentat aquest mateix dilluns.

"Tot això justifica la necessitat d'una resposta judicial urgent que garanteixi l'equilibri competitiu i la sostenibilitat financera de la competició", conclou.

El Consell Superior d'Esports, per la seva banda, ja va deixar clar "la incompetència de la Comissió de Seguiment per decidir sobre la llicència sol·licitada pel Barça". Veurem com acaba l'assumpte, ja que sembla que el cas Dani Olmo encara no s'ha resolt i que, per tant, hi haurà nous i apassionants episodis futurs en els pròxims mesos.

Amb el recurs interposat per LaLiga EA Sports es confirmen les intencions que ja va deixar en evidència Javier Tebas, afegint encara més capítols a una sèrie que sembla no tenir final.