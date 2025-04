És definitiu, adeu Barça, hola Betis: Ansu Fati es queda sol, oportunitat d'or

La situació econòmica del FC Barcelona ha assolit un punt crític en els últims anys, i la directiva culé sap que l'estabilitat financera serà essencial per assegurar un futur competitiu. Les regles del fair play financer imposades per LaLiga han dificultat considerablement l'arribada de nous fitxatges al Camp Nou. Davant aquest escenari, s'assumeix que aquest estiu el club haurà de forçar diverses sortides importants per equilibrar els seus comptes.

Un dels noms més esmentats en les travesses per abandonar el FC Barcelona és el d'Ansu Fati. Tot i haver estat considerat la major promesa de La Masia i un talent que va generar enormes expectatives, la realitat és que la seva situació és cada cop més complicada. Hansi Flick no compta amb el jove davanter, que només suma 187 minuts al camp, provocant que el seu valor de mercat s'hagi desplomat fins als 5 milions d'euros.

A més, Ansu Fati ocupa el tercer lloc pel que fa a salari dins de la plantilla culé, cosa que fa encara més evident el seu comiat. El seu alt salari i el seu escàs protagonisme col·loquen el '10' en una situació incòmoda, ja que el club català necessita reduir la seva massa salarial i fer espai per a noves incorporacions. Ara bé, tot i que la sortida d'Ansu sembla estar decidida, la seva situació podria donar un gir inesperat en les pròximes setmanes gràcies a un moviment sorpresa del Betis.

Ansu Fati dona les gràcies al Betis

En les últimes hores, el Betis ha mostrat interès a fitxar Pau Víctor. L'ex del Girona va completar una gran pretemporada acumulant molts minuts i marcant diversos gols, però quan la competició oficial ha arrencat s'ha quedat sense lloc en la rotació. Gairebé no juga, així que aquest estiu se n'anirà de la Ciutat Comtal a la recerca de noves aventures, i el Betis podria ser el seu destí.

En aquest sentit, el principal beneficiat del comiat de Pau Víctor pot ser Ansu Fati. Si el Betis aconsegueix tancar el seu fitxatge, el '10' del Barça podria trobar al Camp Nou una oportunitat per quedar-se i jugar un rol important com a suplent de Lewandowski. En canvi, si l'operació no arriba a bon port, el més probable és que Ansu acabi fent les maletes.

Aquest estiu serà crucial per al futur d'Ansu Fati. Tot i que la seva sortida semblava inevitable, les negociacions que puguin produir-se en les pròximes setmanes podrien canviar el seu destí. Tot depèn de Pau Víctor i el Betis.