Ni Joan Garcia ni Ter Stegen, el Barça fitxa el nº1 de França: 'Ve a ser titular'

El Barça està passant per un gran moment esportiu i els resultats han il·lusionat tota l'afició. Després d'uns anys dolents i sense un projecte definit, els de la Ciutat Comtal han aixecat el cap i van a per totes. Hansi Flick ha estat la solució a gairebé tots els problemes i els seus mètodes han encaixat a la perfecció amb el club.

Encara que hi ha moltes coses bones en aquesta nova etapa, també hi ha aspectes negatius, com per exemple la lesió de Ter Stegen. La porteria és una de les posicions que més preocupa i el Barça estava contemplant l'opció d'incorporar Joan García. Finalment, sembla que l'estrella del RCD Espanyol no serà l'elegit, ja que Flick té una altra opció més interessant damunt la taula.

Ni Ter Stegen ni Joan García

Ter Stegen porta sent el porter titular del Barça des de fa 10 anys. El seu rendiment durant aquest temps li ha valgut per guanyar-se el cor de l'afició culer, que es va quedar en xoc quan va caure lesionat. L'alemany es va trencar el tendó rotulià del seu genoll, dient adeu a la temporada i creant molts dubtes al voltant del seu retorn.

Davant la possibilitat que el nivell de Ter Stegen hagi descendit radicalment quan reaparegui, la cúpula del Barça ha començat a valorar altres opcions. La que més agrada és la de Joan García, però el fet que jugui en el rival n.º1 del FC Barcelona no ajuda que el seu traspàs es pugui produir. És per això que Deco, Laporta i Flick han centrat la seva atenció en el país veí, a França.

Allà, concretament al Lille, el Barça ha identificat Lucas Chevalier com l'opció més atractiva per reforçar la porteria culer. Chevalier, de només 23 anys, ha demostrat sobradament el seu gran nivell i està més que llest per jugar al Camp Nou. Això sí, el seu fitxatge no serà barat, ja que té una clàusula de rescissió de 40 milions que no sembla que vagi a ser modificada.

Lucas Chevalier, l'elegit

Lucas Chevalier és més viable que Joan García i està menys cotitzat. Segons diuen, Deco ja està treballant en secret per tancar el seu fitxatge. A més, el seu estil i aparença física recorden, inevitablement, a Víctor Valdés, per la qual cosa el seu fitxatge estaria envoltat d'una aura especial.

Encara és aviat per saber si Lucas Chevalier jugarà al Barça la pròxima temporada. Tot dependrà, en gran mesura, de l'estat en què torni Ter Stegen. Si l'alemany torna a un nivell òptim, l'arribada de Chevalier podria esperar; en cas contrari, serà urgent.