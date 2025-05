Robert Lewandowski, de 36 anys, ha tancat la seva tercera temporada amb el Barça registrant unes xifres d'escàndol. El davanter polonès ha participat en 52 partits i ha anotat 42 gols, unes dades a l'abast de molt pocs golejadors a Europa. Tot i el seu gran rendiment, Robert Lewandowski genera dubtes i sap que el Barça estudia el mercat de fitxatges per substituir-lo, motiu pel qual ha pres una decisió dràstica.

Robert Lewandowski té un any més de contracte i vol seguir al Barça, però sap que l'exigència de Hansi Flick és elevada i per això ha pres una decisió. Robert Lewandowski ja ho ha comunicat i el Barça de Joan Laporta ja ho sap: ha decidit marxar i cuidar-se per preparar-se per al que ve, que no és poc.

Autor de dos gols en el duel entre l'Athletic Club i el Barça de Lliga, Robert Lewandowski ha tancat el curs de Lliga amb 27 gols, només superat pel madridista Kylian Mbappé. El seu rendiment golejador ha estat excepcional, però el Barça vol començar a empaquetar el seu equipatge i estudia fitxar Julián Álvarez. La resposta de Robert Lewandowski ha estat contundent: “Me'n vaig ara”.

Última hora al Barça, Robert Lewandowski confirma la seva decisió final: 'Marxo ara'

Amb la temporada ja finiquitada, el Barça ja treballa en el mercat de fitxatges i ho fa amb 2 objectius principals. El Barça vol reforçar la porteria i fitxar un davanter, preferiblement Julián Álvarez. La situació està complicada, sobretot per a un Robert Lewandowski que sap que perdrà protagonisme.

Això sí, Robert Lewandowski, si per alguna cosa destaca, és per la seva resiliència, digna d'un jugador llegendari. És, per tot això, que Robert Lewandowski ha pres una decisió d'última hora que afecta directament el Barça i el seu futur.

Robert Lewandowski aixeca el telèfon i comunica el seu adeu: El Barça se sorprèn

Robert Lewandowski se sent molt estimat i respectat pel Barça i entén que l'aigua segueix el seu curs: ja té una edat i és normal que es busqui saba nova. Ara bé, Robert Lewandowski ha pres una decisió final amb l'objectiu d'arribar fi a la pròxima temporada i el Barça ja la coneix.

La temporada encara no havia acabat per a Robert Lewandowski, ja que quedava un partit classificatori per a l'Eurocopa que havia de disputar amb Polònia. I parlem en condicional perquè Robert Lewandowski ha renunciat a jugar aquest partit, ja que vol marxar de vacances per gaudir i descansar per tornar més fort al Barça.

"Estimats aficionats! Tenint en compte les circumstàncies i la intensitat de la temporada, hem decidit que no participaré en la concentració de juny amb la Selecció de Polònia", explicava Lewandowski. Robert Lewandowski té ara diverses setmanes de vacances: el Barça torna a la feina el 13 de juliol de 2025, data en què es compta amb el gol del killer polonès.