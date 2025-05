El Barça ho fa oficial, ni Bayern ni Liverpool: 'Frenkie de Jong jugarà al...'

Frenkie de Jong va aterrar al Camp Nou durant l'estiu de 2019 procedent de l'Ajax, on va tenir un paper destacat. El Barça va fer una forta inversió per l'internacional neerlandès abonant 86 milions d'euros. Va ser un fitxatge mediàtic i il·lusionant per a l'afició culer si tenim en compte que Frenkie era vist com una de les grans promeses del futbol europeu en aquell moment.

Tanmateix, des de la seva arribada la realitat ha estat una altra ben diferent, i encara que Frenkie de Jong ha mostrat la seva innegable qualitat com a futbolista, la irregularitat ha marcat la seva trajectòria culer. De Jong s'ha vist castigat de forma recurrent pels seus problemes físics, cosa que ha minvat el seu rendiment. Ha tingut moments de gran nivell que s'han vist enfosquits per les seves llargues absències i les seves desconnexions en partits vitals.

Els dubtes al voltant de Frenkie de Jong han anat creixent any rere any, i l'estiu passat va estar a punt de marxar del club català. Va tenir diverses ofertes interessants sobre la taula, però finalment cap va arribar a bon port. I menys mal, ja que el '21' ha trobat la seva millor versió de la mà de Hansi Flick

Frenkie de Jong brilla amb Flick, però segueix sense renovar

Malgrat que Frenkie de Jong s'ha convertit en una de les peces més importants del Barça, el seu futur al Camp Nou depèn de la seva renovació. En aquests moments, l'holandès només té contracte una temporada més, fins al 2026. Una situació que genera molt nerviosisme, i més després del que es va viure l'any passat, quan es va negar a renovar.

Joan Laporta no pensa deixar-lo anar gratis el 2026 quan acabi la seva vinculació amb el Barça després de la gran inversió realitzada. Per tant, si no renova en les pròximes setmanes haurà de marxar aquest mateix estiu. Equips de gran nivell com Liverpool i Bayern estan interessats en Frenkie de Jong, però Laporta ha sortit al pas dels constants rumors per explicar la veritat.

La renovació de Frenkie de Jong fa un gir de 180 graus

Malgrat tot el comentat anteriorment, en les últimes hores, Joan Laporta ha fet oficial on jugarà Frenkie de Jong la pròxima temporada. "Jo sempre he estat molt de Frenkie: ell està molt il·lusionat, nosaltres estem molt decidits a fer el que sigui necessari perquè continuï. En breu podrem anunciar que continua amb nosaltres", va explicar el mandatari culer.

Així, Joan Laporta va confirmar que Frenkie de Jong continuarà lligat al futur del Barça i acabarà renovant el seu contracte. El '21' seguirà sent una peça fonamental a la medul·lar de l'equip. D'aquesta manera es posarà fi al culebró de l'estiu: De Jong renovarà i seguirà lligat a la disciplina del FC Barcelona.