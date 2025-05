El de Joan García i el Barça es confirma, Manolo González ho ha explicat: 'Té...'

Joan García és un dels millors porters del món i aquesta temporada ha demostrat la seva enorme vàlua sota els pals amb aturades impossibles. No hi ha dubte que mereix estar a l'equip de l'any de LaLiga, i només és qüestió de temps que rebi la trucada de la Selecció Espanyola. Està clar que Joan García té nivell per jugar als millors equips d'Europa, i per això el seu futur està generant tant debat en les últimes setmanes.

El porter de l'RCD Espanyol s'ha guanyat el reconeixement de tothom amb les seves actuacions, provocant que molts clubs es fixin en ell. Al mercat de fitxatges, Joan García té molts pretendents: grans equips com el Real Madrid, l'Arsenal i el Manchester City han centrat la seva atenció a intentar el seu fitxatge. Tanmateix, el que més ganes ha mostrat amb molta diferència és el FC Barcelona.

Joan García és el millor

El conjunt culer busca renovar la seva porteria. Els dubtes al voltant de Ter Stegen, sumats a la possible retirada de Szczesny i la inevitable sortida d'Iñaki Peña, obliguen a fitxar. I, en aquest sentit, Joan García ha estat assenyalat com l'opció ideal.

No obstant això, el fitxatge de Joan García està generant nombrosos comentaris, sobretot a causa de la rivalitat històrica entre el Barça i l'RCD Espanyol. Aquest fet ha provocat molts rumors, alimentant encara més l'especulació. I l'últim a pronunciar-se sobre aquest assumpte ha estat Manolo González, entrenador de l'Espanyol.

Segons ha informat la cadena SER, el Barça ja ha arribat a un acord amb Joan García. El porter de l'Espanyol fitxaria per l'etern rival, però se n'aniria cedit al València durant un any per seguir amb la seva progressió abans d'aterrar definitivament al Camp Nou. Tanmateix, Manolo González ha trencat el seu silenci i ha explicat la veritat sobre aquest tema.

Manolo González explica la veritat del fitxatge de Joan García

En una entrevista per a RAC 1, Manolo González ha deixat clar que veu difícil que Joan García acabi jugant al Barça. "Em sorprendria molt que anés al FC Barcelona per ser l'etern rival. Té un sentiment perico fort", ha sentenciat.

D'aquesta manera, sembla que Joan García ho té complicat per fitxar pel FC Barcelona. El sentiment que té cap a l'Espanyol, el seu club de tota la vida, podria ser un factor determinant en la seva decisió final. Així ho ha confirmat Manolo González, qui sembla tenir clar que el seu futur no està necessàriament al Camp Nou.