El Barça perd amb el Vila-real i Deco no té pietat: Adéu, se'n va al 100%

El FC Barcelona ha perdut davant el Villarreal per 2 a 3 malgrat una nova exhibició de Lamine Yamal. La joia de La Masia ha tornat a brillar per sobre de la resta amb jugades que només es veuen als videojocs. Ha marcat un golàs, però la seva jugada més destacada ha estat el xut al travesser: s'ha anat de dos dins de l'àrea i gairebé la clava a l'angle.

És evident que Lamine Yamal és el vaixell insígnia del Barça en aquests moments i Deco, com a director esportiu, ha d'actuar en conseqüència. El seu objectiu ha de ser construir un equip al voltant de la nova estrella culé perquè destaqui encara més i pugui desenvolupar tot el seu potencial. I per això, avui davant el Villarreal, ha acabat de perfilar certs moviments de la mà de Hansi Flick.

Deco ha de complir amb les exigències del tècnic alemany i reforçar diverses posicions. La punta de llança, amb un suplent per a Lewandowski, un extrem per donar descans a Raphinha, i un lateral que pugui actuar en ambdós costats. I, per aconseguir-ho, la mà dreta de Laporta haurà de deixar sortir a diversos jugadors per reunir els diners necessaris per afrontar aquestes operacions.

Deco fa neteja

Fa alguns mesos, Deco va renovar Ronald Araújo ajustant la seva clàusula de rescissió als 65 milions d'euros. Molts aficionats del Barça van considerar que era una xifra relativament baixa tenint en compte la qualitat de l'uruguaià, però la jugada del director esportiu culé està molt clara. Araújo acabava contracte el 2026, així que si no hagués renovat, aquest estiu podria haver sortit per molt menys d'aquests 65 'quilos'.

Per tant, Deco ja sap que, si ho necessita, pot vendre Araújo i obtenir aquesta quantitat. Ara bé, la sortida de l'uruguaià no està gens clara. En canvi, la que sí que ho està és la d'Ansu Fati, que avui ni tan sols ha tingut minuts en el seu últim partit com a local amb la samarreta del Barça.

Ansu Fati es despedeix del Barça

Excepte sorpresa majúscula, Ansu Fati haurà de buscar nou equip si vol jugar la pròxima temporada. Recordem que, amb el Barça, encara té contracte fins al 2027, però la seva situació és límit. És el tercer millor pagat de la plantilla, però no juga i no compta per a Flick, així que Deco necessita forçar la seva sortida per poder realitzar nous fitxatges.

Avui, davant el Villarreal, Ansu Fati ha començat a la banqueta, i malgrat que tots pensàvem que tindria minuts, no ha estat així. Flick li ha deixat clar a Deco que no compta amb ell. El seu destí és una incògnita, però està clar que la seva sortida és la prioritat màxima de Deco per a aquest estiu.