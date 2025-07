Traïció, del Metropolitano al Bernabéu, fitxatge tancat: Xabi Alonso ha donat l’OK

Parlar del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid és parlar d'una rivalitat històrica entre els dos equips més importants de la capital d'Espanya. La seva rivalitat s'ha anat forjant al llarg de la història des de la seva creació. El pic d'intensitat dels seus enfrontaments es visqué el 2014 i el 2016 quan disputaren la final de la Champions League.

Els blancs s'alçaren amb la glòria en les dues ocasions, provocant milers de reaccions al bàndol colchonero. En els darrers anys, aquesta rivalitat s'ha traslladat al campionat de lliga, ja que els de Simeone lluiten pel campionat domèstic. Els rojiblancos sempre són un rival complicat i difícil pel seu estil de joc i la seva gran intensitat.

Per la seva banda, el club dirigit per Florentino Pérez sempre intenta treure avantatge dels seus recursos per marcar la diferència. En aquest sentit, el Real Madrid acaba de tancar el fitxatge d'una de les majors perles del futbol base colchonero. Parlem de Gabriel Suárez Castrelo, mitjapunta que ha decidit no renovar pels rojiblancos.

El Real Madrid fitxa el juvenil Gabriel Suárez

L'equip de Chamartín ha tornat a moure fitxa al mercat de joves talents i ha tancat la incorporació del migcampista Gabriel Suárez. El mitjapunta fa temps que no juga des del desembre, en negar-se a renovar pels colchoneros. En negar-se a renovar, fou apartat del primer equip juvenil, fins aquell moment havia estat un dels més destacats.

Gabriel Suárez havia arribat al desembre havent disputat 21 partits, anotant 8 gols. Poc importà als tècnics rojiblancos: la negativa a renovar fou suficient per apartar-lo de la disciplina de l'equip. En pocs dies, s'oficialitzarà la seva arribada al Real Madrid.

El talent de Gabriel Suárez

L'excolchonero és un jugador ràpid, amb una gran visió de joc que destaca per la seva qualitat jugant a la zona de tres quarts. La seva capacitat per assistir i la seva facilitat anotadora són característiques notables en el seu joc. La seva qualitat i talent no han passat desapercebuts pels tècnics de la casa blanca, que no han dubtat en la seva incorporació.

La relació entre Real i Atlètic no passa pel seu millor moment des de fa molt de temps. El pacte de no-agressió es trencà arran del traspàs de Theo Hernández a l'estiu de 2017. Des de llavors, el constant robatori entre pedreres ha estat un no parar i el cas de Gabriel Suárez no fa més que confirmar que no existeix cap treva.