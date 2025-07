Lamine Yamal reacciona a la gran novetat del Barça, ja és oficial: 'Fa olor de Champions'

Lamine Yamal vol continuar escrivint la seva pròpia història amb lletres d'or. Després d'unes vacances més que merescudes, el jove talent del FC Barcelona ja compta els dies per tornar a la feina. El pròxim 13 de juliol és una data clau al seu calendari, ja que no només tornarà a la disciplina culer, sinó que viurà un dia molt especial per diversos motius.

Aquell dia, Lamine farà 18 anys, signarà de manera oficial la seva renovació amb el Barça i, a més, es comunicarà que portarà el dorsal '10' a partir de la pròxima temporada. Un número llegendari que han lluït figures com Ronaldinho, Messi o Rivaldo, i que ara passarà a mans d'una de les majors promeses sorgides de La Masia.

Sense cap dubte, Lamine Yamal està a punt de viure un dels dies més emocionants de la seva vida, però les bones notícies no acaben aquí. El Barça el vol com a estendard de la seva nova era. Per això, el club l'ha escollit com a protagonista d'un esdeveniment molt especial: la presentació de la nova samarreta per a la pròxima temporada.

Lamine Yamal, protagonista de la nova samarreta del Barça

El club va publicar a les seves xarxes socials un vídeo promocional en què es poden veure diversos jugadors lluir la nova equipació. Entre ells hi ha Lewandowski, Fermín, Pedri, Balde, Raphinha i, com no, Lamine Yamal. Al vídeo, els jugadors comenten les seves impressions sobre la samarreta, que ha rebut una gran acollida entre els aficionats.

"És bonica", comenta Lewandowski, reflectint el sentir general, però la gran estrella del vídeo ha estat, una vegada més, Lamine Yamal. Amb la seva desimboltura habitual, no ha dubtat a llançar alguna que altra frase provocadora. En un moment del clip, recorda amb un somriure: "Saps què em va agradar? El 0-4 al Bernabéu".

Tanmateix, el comentari que més reaccions ha provocat n'ha estat un altre. Mentre observa la nova samarreta, Lamine Yamal deixa anar una frase carregada d'il·lusió: "Això fa olor de Champions". Una declaració que s'ha fet viral i que connecta directament amb el gran objectiu del Barça per a la pròxima temporada.

La Champions League torna a estar al punt de mira. Després de diversos anys de decepcions a Europa, el club català vol tornar al més alt i Lamine Yamal ho sap. Sap que serà un dels líders de l'equip en aquesta missió: el Barça ha apostat per ell, i ell està preparat per respondre.

Amb nova samarreta, nou dorsal i l'ambició intacta, Lamine Yamal representa el futur d'un club que somia en gran. I sí, com ell diu, això comença a fer olor de Champions.