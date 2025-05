Traïció al Camp Nou: Szczesny al·lucina amb la darrera decisió del Barça

El mercat de fitxatges s'aproxima a passes de gegant i la porteria del Barça no deixa de generar constants rumors. Ter Stegen, tot i estar completament recuperat, genera dubtes a la cúpula de la direcció esportiva culer i la seva continuïtat podria estar en risc. D'altra banda, el cas d'Iñaki Peña sembla estar molt més clar: Flick no compta amb l'alacantí i el seu nou destí podria estar a Vigo.

Un escenari que deixaria Szczesny com a única opció ja confirmada per a la pròxima campanya. S'espera que en els pròxims dies s'acabi oficialitzant la renovació del meta polonès. La notícia no s'ha confirmat encara, però diversos mitjans a Polònia ho donen per fet.

Szczesny, als seus 35 anys, està llest per afrontar una nova temporada i posar-li les coses difícils a Hansi Flick, que no ho tindrà fàcil per decidir. El meta polonès pensava que hauria de competir amb l'alemany Ter Stegen, però les coses han canviat. No està gens clar que Ter Stegen segueixi al club i, d'altra banda, s'està valorant el fitxatge de Joan García o del francès Lucas Chevalier.

L'incertesa de la porteria

La direcció esportiva del Barça està valorant molt seriosament la possibilitat d'incorporar un porter de nivell aquest estiu. Independentment de la renovació de Szczesny, el club aposta pel fitxatge d'un meta jove, amb qualitat contrastada per al futur de la porteria. Joan García agrada i molt; la seva gran temporada a l'Espanyol no ha passat desapercebuda.

Tanmateix, no és l'única possibilitat que estaria valorant l'staff tècnic. Altres porters de gran projecció, com Lucas Chevalier del Lille o Bart Verbruggen del Brighton, també estarien a la llista de futuribles. El Barça considera que tant Ter Stegen, amb 33 anys i diverses lesions greus acumulades, com Szczesny, de 35, estan a la part final de les seves respectives carreres.

Fitxatge de nivell top a la porteria?

Si finalment la direcció esportiva, juntament amb el tècnic Hansi Flick, decideixen el fitxatge d'un porter de qualitat, s'obre el debat de la figura de Ter Stegen. Al Barça es dubta que el veterà porter alemany pugui assolir el seu millor nivell a causa de les lesions sofertes. L'staff tècnic no vol arriscar i vol cobrir-se les espatlles amb un fitxatge de nivell.

En principi, si el club fa una inversió important per a l'arribada d'un nou porter, s'entén que serà per lluitar per la titularitat. Tanmateix, no es descarta que el nou porter surti cedit un any i la porteria sigui coberta pels dos veterans. Si no és així, Szczesny ho podria veure com una traïció inesperada, tenint en compte que esperava competir amb Ter Stegen i es veia capacitat per guanyar la partida.