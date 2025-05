El Manchester United demana dos fitxatges del Barça per negociar per Marcus Rashford

El Barça té com a objectiu prioritari aquest estiu el fitxatge de l'extrem anglès Marcus Rashford, propietat del United. El seu perfil agrada molt a Hansi Flick, ja que pot actuar per banda i caure també al centre en cas de necessitat. Rashford, que ha estat cedit aquesta temporada a l'Aston Villa, desitja un canvi d'aires i estaria disposat a baixar-se el sou per facilitar la seva arribada al Camp Nou.

Tanmateix, el Manchester United ha demanat al Barça una sèrie de condicions inesperades. El conjunt anglès no compta amb Rashford, la demostració n'ha estat la cessió comentada anteriorment. Més enllà del cost del fitxatge, el Manchester United hauria demanat al Barça un parell de jugadors per negociar per Rashford.

Els anglesos no estan disposats a deixar sortir l'habilidós extrem sense obtenir res a canvi i han demanat al Barça que s'incloguin jugadors en l'operació. Els anglesos aposten pel central uruguaià Ronald Araújo o bé pel mitjapunta Fermín López. Una petició que obligarà el Barça a prendre una decisió estratègica en les pròximes setmanes.

Fermín López, intocable

Hansi Flick no sembla que estigui per la labor de deixar escapar un jugador com Fermín, que té un paper important a l'equip. Tot i que el mitjapunta andalús no és un titular indiscutible, és un recurs molt important per al tècnic alemany. Ho demostren les seves xifres: amb tot just 2000 minuts disputats, Fermín ha aconseguit anotar 8 gols i repartir 10 assistències.

L'andalús és un dels recursos més habituals que Flick utilitza per revolucionar els partits. Fermín, amb la seva gran visió de joc i la seva gran arribada des de la segona línia, aporta claredat i perill constant amb la seva facilitat per anotar i assistir. Renovellat després d'aconseguir l'or olímpic a París fins al 2029, el Barça no deixarà sortir Fermín com a moneda de canvi.

Ronald Araújo, una altra de les peticions del Manchester

La segona alternativa que planteja l'equip anglès és el central uruguaià, que va renovar el seu contracte el passat gener fins al 2030. Tot i que té una clàusula assequible xifrada en 65M en els primers compassos del mercat d'estiu, l'uruguaià no contempla la seva sortida del Barça. El central va afirmar fa uns dies que, malgrat tots els rumors haguts, la seva continuïtat per a la pròxima campanya està assegurada.

Tot i que Araújo no és titular indiscutible, Hansi Flick manté la seva confiança en l'uruguaià. Davant d'aquesta tessitura, el fitxatge de Marcus Rashford es veu molt complicat si el United no acaba cedint en les seves pretensions. Rashford està taxat a prop dels 50M, el Barça està disposat a abonar aquesta xifra sense intercanvi dels futbolistes citats.