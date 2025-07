Traïció al Bernabéu: el successor de Thibaut Courtois fitxa per l'etern rival

Sense cap mena de dubte, Thibaut Courtois és el millor porter de la història del Real Madrid.

Al llarg dels anys, noms il·lustres com Íker Casillas, Ricardo Zamora i Paco Buyo han defensat la porteria del Bernabéu, però el rendiment de Courtois ha estat fins i tot superior.

El belga ha estat decisiu en els moments més importants, especialment en les dues últimes Champions League guanyades pel club.

Les seves aturades in extremis han estat claus per a la consecució d'aquests títols, guanyant-se el respecte i l'admiració de l'afició madridista.

Una carrera a la recta final

Malgrat el seu nivell excepcional, Courtois ja té 33 anys i es troba a la recta final de la seva carrera esportiva. De moment, el porter belga té contracte amb el Real Madrid fins al 2026.

El seu objectiu és, però, ampliar el seu vincle per alguns anys més i retirar-se defensant els colors del club.

Aquest desig de seguir al Bernabéu ha fet que, per ara, no hi hagi indicis d'un canvi de guàrdia a la porteria.

Tanmateix, el futur de la posició ja està sent analitzat pel club, tenint en compte que la carrera de Courtois no serà eterna.

Mario de Luis, futur porter de l'Atlético de Madrid

En aquest context, el successor natural de Thibaut Courtois, Mario de Luis, ha pres una decisió important: abandonar la disciplina del Real Madrid.

El jove porter, que ha format part de la pedrera blanca, sap que les seves oportunitats al primer equip seran limitades mentre Courtois segueixi al seu millor nivell.

Així, Mario de Luis ha decidit canviar d'aires i buscar un projecte en què pugui tenir més protagonisme.

El seu nou destí, sorprenentment, serà l'etern rival del Real Madrid: l'Atlético de Madrid.

L'Atlético, nou destí per a Mario de Luis

L'acord ja ha estat oficialitzat, i Mario de Luis s'unirà a les ordres de Diego Simeone a partir de la pròxima temporada.

La decisió de canviar de bàndol ha causat enrenou, però el jove porter creu que aquest pas és el millor per al seu futur professional.

Tot i que la seva sortida del Real Madrid ha estat una sorpresa per a molts, l'Atlético s'assegura una peça jove i amb gran projecció.

La competència al club blanc ha estat dura per a Mario de Luis i a l'Atlético hi trobarà una oportunitat de demostrar més el seu talent.

Un futur incert per a la porteria blanca

Amb la sortida de Mario de Luis i la possible extensió de contracte de Thibaut Courtois, la porteria del Real Madrid s'enfronta a un futur molt incert.

El club haurà de començar a buscar el successor d'un dels millors porters que ha tingut a la seva història.

Mentrestant, Courtois segueix sent l'indiscutible amo de la porteria blanca, amb un llegat que continuarà marcant la història del club.