Robert Lewandowski, sentenciat després del de Haaland: arriba el millor '9' al Barça

Robert Lewandowski és un dels millors '9' de la història, però tot apunta que encamina el tram final de la seva carrera. El polonès ja no rendeix com al Bayern i la regularitat no ha estat el seu punt fort al Barça. Encara que a principis de temporada el seu nivell va incrementar molt, a poc a poc ha tornat a quedar-se en un segon pla.

De fet, no ha vist gaire la porteria durant aquests últims partits i els aficionats comencen a plantejar-se si tornarà a ser el d'abans. A més, Haaland, qui era l'opció de futur si l'economia millorava, s'ha esfumat. La decisió de renovar amb el Manchester City del noruec li ha deixat la porta oberta al que sentenciaria a Robert Lewandowski.

El reemplaçament de Robert Lewandowski

En el que va de temporada, Robert Lewandowski ha anotat 26 gols i ha repartit 3 assistències: unes xifres increïbles. Per desgràcia, tot ha succeït en el primer tram de la temporada i en els últims encontres no està sent tan determinant. De fet, Raphinha i Lamine Yamal estan carregant amb tot el pes de la davantera.

Paral·lelament a la situació de Robert Lewandowski, Haaland ha renovat amb el City fins al 2034, que és una absoluta barbaritat. Encara que no coneixem els detalls econòmics, estem parlant, molt probablement, del millor contracte de la història d'Europa. El Barça somiava amb incorporar el citizen si l'economia millorava, però la renovació només li dona una opció als de la Ciutat Comtal.

Haaland porta 21 gols i 1 assistència en 28 partits: xifres pitjors que les de Robert Lewandowski. De totes maneres, els de Guardiola saben que el noruec és una aposta segura i han evitat possibles problemes en el futur. Això només deixa a Alexander Isak com a possibilitat real per al Barça.

Alexander Isak i els seus bons registres

Alexander Isak és el davanter centre del Newcastle que està donant tant de què parlar aquests últims mesos. El suec està en ratxa i ja ha anotat en 8 partits seguits, signant, d'aquesta manera, un dels millors registres de la Premier. Sense importar-li el soroll exterior, el del Newcastle ha marcat 17 gols i ha donat 5 assistències.

El Barça creu que podria ser el substitut ideal de Robert Lewandowski, tant per la seva edat (25) com per la seva facilitat per trobar porteria. Amb contracte fins al 2028 i amb el club en contra de la seva marxa, el Newcastle demanaria, segons es diu, 90 milions.