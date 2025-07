Toni Kroos trenca el seu silenci per parlar del que passa al Reial Madrid: 'Falta...'

Toni Kroos és història viva del Real Madrid i patrimoni universal del futbol. El mític ‘8’, que va penjar les botes fa ja un any, ha deixat una empremta inesborrable al club blanc i al cor dels aficionats madridistes. La seva precisió, visió i classe van marcar una era al centre del camp del Bernabéu.

Des de la seva retirada, Kroos ha mantingut un perfil actiu fora del terreny de joc. Ha copiat el model de la Kings League de Gerard Piqué a Alemanya i ha fundat una acadèmia de futbol a Espanya per a nens. El seu amor per l’esport va molt més enllà de la seva etapa com a professional.

Sempre molt pendent del seu estimat Real Madrid

Tot i els seus nous projectes, Kroos segueix molt de prop tot el que passa al Real Madrid. Fa unes setmanes va assistir a l’emotiu comiat del seu gran amic Luka Modric, amb qui va formar una de les millors duples de la història. També se l’ha vist a la llotja del Bernabéu en diversos partits de la temporada.

Això es deu al fet que la seva connexió amb el feu blanc és profunda i constant: Kroos encara se sent part del Real Madrid. Quan parla del Madrid ho fa amb l’autoritat que li dona haver vestit aquesta samarreta durant una dècada. Per això, les seves últimes declaracions no han passat desapercebudes.

Kroos assenyala el problema del Real Madrid actual

En una recent entrevista a La Gazzetta dello Sport, Toni Kroos ha estat molt clar sobre el que considera que és el gran problema del Real Madrid en aquests moments.

"És cert que al Real Madrid li falta un perfil com el meu, i el segueixen buscant. No tornaré i ho saben. El problema és que no hi ha gaires jugadors així, i els que hi ha no són fàcils d’aconseguir", va assenyalar.

Les seves paraules han generat molt debat entre els seguidors blancs. Kroos reconeix que el rol d’organitzador i controlador del ritme de joc no ha estat cobert amb èxit des de la seva retirada. Ni Tchouaméni ni Camavinga compleixen aquest perfil, i Valverde, tot i que polivalent, tampoc l’encarna.

Qui pot omplir el buit de Toni Kroos?

Seguint el consell de Kroos, el Real Madrid hauria de llançar-se al mercat a buscar un nou cervell. Noms com Vitinha (PSG) o Nicolò Barella (Inter de Milà) són sobre la taula, però els seus fitxatges serien costosos i complicats.

Tot i així, Florentino Pérez ja hi treballa, conscient que sense un organitzador pur, el Madrid perd fluïdesa. La veu de Kroos és escoltada. El Real Madrid segueix buscant un hereu a l’alçada del seu llegat.