Toni Kroos parla del fitxatge que tothom (excepte Vinicius Júnior) vol: 'Fixa-t'hi...'

Toni Kroos ha estat un jugador determinant a la medul·lar del Real Madrid durant 10 temporades, així que té crèdit suficient per donar la seva opinió. Des que va anunciar la seva retirada el 2024, cap futbolista ha estat capaç d'assumir el seu rol amb encert. De gest impertorbable, quan faltava Kroos, el Madrid anava descompost i sense rumb

Després de la seva marxa, Carlo Ancelotti va provar amb Tchouaméni i Camavinga, però cap dels dos reuneix les característiques determinants de l'alemany. La seva precisió en el joc i el seu lideratge a la medul·lar encara es troben a faltar a l'equip blanc. Ara, amb l'arribada del nou entrenador, el basc Xabi Alonso, sembla que serà Arda Güler l'encarregat de fer les vegades de Toni Kroos, decisió força controvertida

En els partits més assequibles, posar Arda Güler com a organitzador del joc té molt de sentit. Tanmateix, i com ja es va poder veure contra el PSG al Mundial de clubs, contra els millors pateix massa. El turc no té les característiques de Toni Kroos, qui acaba de parlar de manera clara del fitxatge que hauria de fer el club blanc

Toni Kroos dona el vistiplau al fitxatge que no vol Vinícius Júnior

Toni Kroos sap perfectament que el Real Madrid necessita un migcentre urgentment. D'això n'ha parlat en una suculenta entrevista que ha concedit. I, sense embuts, ha citat el nom de Rodri, enemic públic de Vinícius Júnior

"Fixa't en el que li va passar al City després que es lesionés un jugador com Rodri. El que passa és que a un bon migcentre o pivot defensiu se'l troba a faltar quan no hi és. Quan hi és és una cosa que es dona per fet, és com que no es nota, com que tot està en ordre", ha comentat Toni Kroos

Rodri, un fitxatge galàctic i necessari

El Real Madrid ja pensa en el futur de la seva medul·lar i Toni Kroos ha parlat meravelles de Rodri, que torna a sonar amb força al despatx de Florentino Pérez. El crack del City agrada des de fa molt de temps, però ara la situació ha canviat amb la urgent necessitat del club blanc. Això sí, si el Madrid vol fitxar ja Rodri, Florentino haurà de pagar més de 100 milions d'euros

Per tant, si no es produeix cap sortida important, el fitxatge de Rodri podria posposar-se a l'estiu del 2026 Rodri acaba contracte el 2027, cosa que permet al Real Madrid maniobrar amb temps i lògica. El City no voldrà perdre la seva estrella completament gratis, així que els anglesos es veuran obligats a negociar amb el Madrid d'aquí a uns mesos

Toni Kroos ha definit el que pot aportar Rodri i és just el que necessita l'equip ara mateix. Florentino Pérez ho sap perfectament, així que tot pot passar Esperar a l'últim any de contracte i oferir una quantitat raonable és una possibilitat, com també ho és tirar la casa per la finestra i pagar els 100 milions aquest estiu