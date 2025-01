Tomás Roncero assenyala el culpable de la derrota del Madrid a la Supercopa: 'Fes...'

Ahir, Madrid i FC Barcelona es van veure les cares a la final de la Supercopa. Un partit que, a priori, prometia ser tremendament igualat tenint en compte les dinàmiques d'ambdós equips. No obstant això, un cop la pilota va començar a rodar va quedar clar que els de Flick estaven diversos graons per sobre dels d'Ancelotti.

Només començar, Raphinha va disposar de dues ocasions realment clares per posar per davant al Barça, però no va estar encertat. Pocs minuts després, Mbappé va posar per davant al Real Madrid, però només va ser un miratge. Lamine Yamal i Lewandowski es van encarregar de tornar els blancs a la realitat.

Sense dubte, el nivell del Real Madrid va estar molt lluny de l'esperat i Tomás Roncero no ha trigat a assenyalar els culpables. Sí, perquè només acabar la final, el reconegut periodista va trencar el seu silenci per acusar tres futbolistes blancs de la seva falta de compromís. El resultat final (2-5) és una clara mostra que els d'Ancelotti no van afrontar la Supercopa de manera correcta, la qual cosa podria tenir conseqüències en el mercat de fitxatges.

Tomás Roncero no es mossega la llengua

Tomás Roncero es caracteritza per ser extremadament sincer i donar la cara, fins i tot quan el Real Madrid perd. I anit, després de la derrota a la final de la Supercopa, no va ser una excepció. El col·laborador de El Chiringuito va aparèixer en antena visiblement enfadat i assenyalant directament els que considera responsables del estrepitós fracàs.

"El Real Madrid té un problema. No tenim futbolistes amb sang a l'ull, no tenen la mentalitat d'un aficionat. Qui hauria pensat que avui el Barça ens fotria cinc tenint a Mbappé, Vinícius, Bellingham...", va començar dient molt enfadat Tomás Roncero.

Però Tomás Roncero no es va quedar aquí, i va seguir amb el seu discurs acusant, directament, tres pesos pesants del vestidor blanc. "Tchouaméni, les ingenuïtats de Camavinga, Mendy el primer gol se l'ha menjat", criticava. Sense dubte, Roncero estava molt enfadat, i va voler aprofundir encara més en el drama de Tchouaméni.

"Tchouaméni en tots els gols mirant. Amb aquest cos que Déu t'ha donat, què fas mirant", replicava Tomás Roncero abans de posar la puntilla al seu comentari. "El gol que marca Lamine es queda mirant i no es llença. Tira't! A mi no em fan això! Fes-li una entrada per tapar el xut!", sentenciava Roncero.

Està clar que el partit del Madrid va ser realment dolent i Tomás Roncero no es va quedar callat. Va acusar Tchouaméni, Mendy i Camavinga de falta de compromís. Un al·legat de més de quatre minuts en què va deixar molt clar que el conjunt blanc necessita un canvi d'actitud urgent.