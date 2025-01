Tomás Roncero señala al culpable de la derrota del Madrid en la Supercopa: 'Haz un...'

Anoche, Real Madrid y FC Barcelona se vieron las caras en la final de la Supercopa. Un partido que, a priori, prometía ser tremendamente igualado teniendo en cuenta las dinámicas de ambos equipos. Sin embargo, una vez que el balón echó a rodar quedó claro que los de Flick estaban varios peldaños por encima de los de Ancelotti.

Nada más empezar, Raphinha dispuso de dos ocasiones realmente claras para poner por delante al Barça, pero no estuvo acertado. Pocos minutos después, Mbappé puso por delante al Real Madrid, pero solo fue un espejismo. Lamine Yamal y Lewandowski se encargaron de devolver a los blancos a la realidad.

Sin duda, el nivel del Real Madrid estuvo muy lejos del esperado y Tomás Roncero no ha tardado en señalar a los culpables. Sí, porque nada más terminar la final, el reconocido periodista rompió su silencio para acusar a tres futbolistas blancos de su falta de compromiso. El resultado final (2-5) es una clara muestra de que los de Ancelotti no afrontaron la Supercopa de manera correcta, lo que podría tener consecuencias en el mercado de fichajes.

Tomás Roncero no se muerde la lengua

Tomás Roncero se caracteriza por ser extremadamente sincero y dar la cara, incluso cuando el Real Madrid pierde. Y anoche, tras la derrota en la final de la Supercopa, no fue una excepción. El colaborador de El Chiringuito apareció en antena visiblemente enfadado y señalando directamente a los que considera responsables del estrepitoso fracaso.

"El Real Madrid tiene un problema. No tenemos futbolistas con sangre en el ojo, no tienen la mentalidad de un aficionado. ¿Quién iba a pensar que hoy el Barça nos iba a meter cinco, teniendo a Mbappé, Vinícius, Bellingham...", empezó diciendo muy enfadado Tomás Roncero.

Pero Tomás Roncero no se quedó ahí, y siguió con su discurso acusando, directamente, a tres pesos pesados del vestuario blanco. "Lo de Aurélien Tchouaméni, las ingenuidades de Camavinga, Mendy el primer gol se lo ha comido", criticaba. Sin duda, Roncero estaba muy enfadado, y quiso profundizar todavía más en el drama de Tchouaméni.

"Tchouaméni en todos los goles mirando. Con ese cuerpo que Dios te ha dado, qué haces mirando", replicaba Tomás Roncero antes de poner la puntilla a su comentario. "El gol que mete Lamine se queda mirando y no se tira ¡Tírate! ¡A mí no me hacen eso! ¡Hazle una segada para tapar el tiro!", sentenció Roncero.

Está claro que el partido del Real Madrid fue realmente malo y Tomás Roncero no se quedó callado. Acusó a Tchouaméni, Mendy y Camavinga de falta de compromiso. Un alegato de más de cuatro minutos en el que dejó muy claro que el conjunto blanco necesita un cambio de actitud urgente.