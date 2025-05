Titular en el Clàssic, venda segura a l'estiu: 'Hansi Flick sap que no té nivell'

Aquesta tarda es disputa un partit transcendental per al devenir d'aquesta Lliga, Barça i Real Madrid es veuran les cares a l'Olímpic Montjuïc. Una victòria del Barça deixaria sentenciada la competició a falta de 3 partits per finalitzar el campionat. El Real Madrid intentarà que succeeixi el contrari, una victòria deixaria el seu rival molt tocat després de l'eliminació a la Champions League.

Malgrat les crítiques rebudes pel seu mal joc, l'equip d'Ancelotti intentarà aprofitar la derrota del Barça a Milà. Els blancs saben que ha estat una derrota que ha provocat una gran frustració a la plantilla blaugrana i intentaran treure'n rèdit. Hansi Flick és conscient del transcendental de l'encontre i fa dies que pensa el millor onze inicial per enfrontar-se a l'etern rival.

Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí i Szczesny formaran la columna vertebral i els acompanyaran molt probablement De Jong, Raphinha i Iñigo Martínez. Lewandowski pot ser que estigui d'inici un cop recuperat completament de la seva lesió. Tanmateix, Hansi Flick té clar que haurà de col·locar d'inici un jugador amb el qual no compta, serà titular al Clàssic però sortirà a l'estiu.

Gerard Martín serà titular contra el Real Madrid

Tot i que Alejandro Balde ha entrat a la llista de convocats, el tècnic alemany no vol córrer cap tipus de risc. Balde estarà inicialment a la banqueta esperant la seva oportunitat en cas que sigui necessària la seva participació durant el partit. Tenint en compte l'esforç realitzat per Gerard Martín al partit de tornada a Milà, és probable que no estigui per jugar els 90 minuts.

Gerard Martín, tot i que normalment es camufla bé amb la resta de l'equip, ha demostrat estar un pas per darrere. El seu futur podria estar lluny del Camp Nou la temporada pròxima i una cessió va cobrant força. L'ex del Cornellà ha tingut bastants minuts aquesta temporada especialment pels problemes físics recurrents d'Alejandro Balde.

La Lliga en joc

L'equip vol treure's el mal sabor de boca de l'eliminació contra l'Inter vencent el Real i posar-se la Lliga a la butxaca. S'espera un gran ambient a l'Olímpic de les grans ocasions, el públic serà vital per portar l'equip en volandes cap al triomf. S'espera un partit complicat, els blancs no ho posaran fàcil sabent que és la seva última oportunitat per seguir optant al títol.

El Barça arriba líder a l'encontre amb un avantatge de 4 punts respecte al Real Madrid, l'equip d'Ancelotti s'aferra a guanyar aquest Clàssic. L'equip blanc afronta el partit amb diverses baixes importants especialment en defensa. El Barça intentarà aprofitar aquesta basa, i amb el seu trident en plenes facultats, decantar el partit al seu favor el més aviat possible.