Thierry Henry cuenta la verdad sobre Raphinha y el Balón de Oro: 'Salah y Kane...'

Thierry Henry siempre será recordado por su carisma y magia con el balón en los pies. El histórico '14' del fútbol francés marcó una época y pudo retirarse con una Champions League, un Mundial y una Eurocopa, entre otros títulos, en su palmarés particular. Desde su retiro, el delantero está presente en los medios y tertulias deportivas, lo que le permite dar su opinión públicamente.

El Barça está pasando por un gran momento y varios de los futbolistas de su plantilla están en el punto de mira de los grandes. Uno de ellos es Raphinha, quien está firmando una temporada digna de ganar el Balón de Oro. Thierry Henry, conocedor del buen momento del brasileño, ha sido claro y lo ha comparado con algunos de sus mejores competidores.

La opinión de Thierry Henry sobre Raphinha y el Balón de Oro

La palabra de Thierry Henry tiene mucho peso en el mundo del fútbol debido a su pasado como jugador. Todos recuerdan su etapa en el Arsenal con mucha admiración y la del Barça tampoco se queda atrás. El francés sigue de cerca a los cracks del conjunto culé y sus palabras en CBS Sports Golazo sobre Raphinha y el Balón de Oro lo dejan claro.

"Está ahí arriba, Raphinha está por delante para mí ahora: ha marcado 11 goles en Champions League. Mohamed Salah es un gran candidato, Kane es un candidato, Dembélé depende; si haces un buen papel en Champions y además ganas tu Liga, obviamente tendrás una oportunidad. Pero Raphinha está en su mejor momento, con muchos goles y solo un penalti".

"No digo que Kane o Salah, que está haciendo una temporada en la Premier League que no volveremos a ver, no chuten penaltis, pero si un jugador marca los mismos goles que el resto sin penaltis... No digo que esté mal lo que han hecho, es increíble, pero tenemos que hablar un poco más sobre Raphinha".

"Lo que está haciendo Raphinha, además de defender en la presión... Porque también hay que saber defender, ayudar al lateral y presionar bien: son muchas cosas las que hay que hacer y Raphinha las hace todas", sentenció Thierry Henry.

Raphinha, futuro Balón de Oro

Raphinha lleva 11 goles en la Champions, siendo el brasileño con más goles en una sola edición de la competición europea. Además, está firmando una temporada soñada con el Barça: 27 tantos y 19 asistencias en 41 encuentros. Con las palabras de Thierry Henry, la campaña que pide el Balón de Oro para el extremo del conjunto catalán sigue creciendo.