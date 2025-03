Thierry Henry manda un serio aviso a Lamine Yamal: 'No hay que olvidar...'

Lamine Yamal, a sus 17 años, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Barça. Su irrupción en el primer equipo ha sido meteórica, batiendo récords y ganándose el reconocimiento tanto de aficionados como de expertos. Sin embargo, recientes declaraciones de Thierry Henry invitan a la reflexión sobre su futuro y las presiones que enfrenta.

Desde su debut con el Barça, Lamine Yamal ha demostrado un talento excepcional. Su capacidad para desbordar, su visión de juego y su precisión en los pases lo han convertido en un jugador indispensable para el equipo. A pesar de su juventud, ha asumido responsabilidades que muchos veteranos envidiarían.​

Muchos récords y logros a una edad temprana

La temporada actual ha sido testigo de logros impresionantes por parte de Lamine Yamal. En 36 partidos, ha acumulado 11 goles y 15 asistencias, cifras que reflejan su impacto en el juego del Barça. Su rendimiento ha sido tan destacado que su valor de mercado ha alcanzado los 180 millones de euros, según datos de Transfermarkt.

Con solo 17 años, Lamine Yamal ha visto cómo su valor de mercado se dispara. En octubre de 2024, su valoración era de 150 millones de euros, y en mayo del mismo año era de 80 millones. Este crecimiento vertiginoso lo coloca como el jugador español más valioso de la historia, superando a figuras consolidadas.

La advertencia de Thierry Henry

Pese a los elogios y expectativas, Thierry Henry, exjugador del Barça, ha emitido una advertencia sobre la situación de Yamal. Henry señala que, aunque es evidente el talento del joven, no hay que olvidar que sigue siendo un niño que ha pasado del anonimato a la fama en poco tiempo. Advierte sobre los peligros de la ansiedad y las presiones que pueden afectar su desarrollo.

Thierry Henry compara la situación de Lamine Yamal con la de Bojan Krkic. Otro prodigio de la cantera del Barça que, debido a las altas expectativas y presiones, no logró consolidarse en la élite. Henry invita a conocer la historia de Bojan para entender los desafíos que enfrentan los jóvenes talentos en el fútbol profesional.

Duras declaraciones de Thierry Henry

Thierry Henry compartió su perspectiva sobre lo que puede pasar con Lamine Yamal:​ "Yo ya he vivido esta situación antes. No yo, pero he visto a alguien llegar así a escena: Bojan Krkic, no sé si os acordaréis y os invito a verlo porque no tengo tiempo para explicarles todo. Id y mirar su documental y lo que te puede pasar cuando eres joven y no sabes cómo afrontar todo lo que te está pasando tan rápido".

Thierry Henry enfatiza la importancia de reconocer que Lamine Yamal, a pesar de su talento, es aún un adolescente que necesita tiempo y espacio para adaptarse a su nueva realidad profesional. "Creo que Bojan se perdió en términos de... ansiedad y de no querer que le vieran demasiado. Eso es algo que a veces la gente no entiende y tampoco quiere entender. Te ven allí, estás jugando y se olvidan de que es un niño que pasó de no ser conocido a que todos piensen que es bueno".