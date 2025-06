Fabrizio Romano confirma l'interès de l'Arsenal i avisa Florentino: 'Marxarà si...'

Fabrizio Romano està tenint feina extra aquests dies amb motiu del Mundial de Clubs que s'està celebrant als Estats Units. Fabrizio, conegut per ser el gran expert del mercat de fitxatges, ha estat informant sobre els moviments més destacats. Tanmateix, segurament no s'esperava que a mitjans de juny ja s'haguessin produït tantes notícies sobre traspassos, especialment en relació amb el Real Madrid.

Fins ara, Fabrizio Romano ha confirmat diversos moviments importants a la plantilla del Madrid. Ha anunciat l'arribada de Dean Huijsen, el fitxatge d'Alexander-Arnold i la incorporació de Mastantuono. A més, també va ser dels primers a informar sobre la contractació del nou entrenador, Xabi Alonso.

D'altra banda, Fabrizio Romano també ha confirmat les sortides de Luka Modric i Lucas Vázquez, que deixaran el club definitivament un cop finalitzi el Mundial de Clubs. Això sí, segons el periodista italià, podrien no ser les úniques. En les últimes hores, Fabrizio ha avisat Florentino Pérez que l'Arsenal va amb tot a per un jugador TOP del Real Madrid.

L'Arsenal es fixa en el Real Madrid

Fabrizio Romano no només informa sobre els moviments confirmats, també és expert a assenyalar les intencions dels millors equips del món. En aquesta ocasió, la seva atenció s'ha centrat en l'interès de l'Arsenal per Rodrygo. El club londinenc està interessat a fer-se amb els serveis del brasiler, cosa que no sorprèn donat el talent que ha demostrat Rodrygo en els seus anys amb el Real Madrid.

L'interès de l'Arsenal ha estat tan evident que Fabrizio Romano ha hagut d'abordar el tema públicament. Ara bé, segons les declaracions del periodista, l'única manera que Rodrygo deixi el Real Madrid és si el mateix jugador sol·licita la seva sortida.

Així ho ha explicat Fabrizio Romano: "L'única manera en què l'Arsenal pot fitxar Rodrygo és si el jugador parla amb Florentino Pérez i li diu que vol marxar. Però fins ara, el jugador no ha dit res al club"

Rodrygo, centrat en el Real Madrid

Segons la informació de Fabrizio Romano, Rodrygo està completament concentrat en el Real Madrid. Malgrat l'interès d'altres clubs, el jugador no ha mostrat senyals de voler abandonar el club. És un detall important per a Florentino Pérez, ja que el Madrid continua confiant en el jove brasiler per al futur.

Malgrat els dubtes sobre el seu rendiment en l'última temporada, Rodrygo continua sent considerat un actiu valuós per al Real Madrid. Amb l'arribada de nous fitxatges i el canvi d'entrenador, l'11 tindrà noves oportunitats de demostrar la seva qualitat i contribuir positivament al projecte de Xabi Alonso.