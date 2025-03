Sale a la luz la trampa de Ronald Araújo para poder jugar el Barça-Osasuna

Carles Miñarro, médico del primer equipo del Barça, fallecía de forma repentina el pasado 8 de marzo en el hotel de concentración. Una situación que se daba poco antes del inicio del partido que el Barça tenía que disputar en Montjuïc contra Osasuna. Ambos clubes optaron por aplazar el encuentro debido a la impactante y trágica noticia.

Sin embargo, la suspensión de dicho encuentro está conllevando muchos quebraderos de cabeza para encontrar una nueva fecha que satisfaga a todas las partes implicadas. No es tarea fácil teniendo en cuenta el apretadísimo calendario que tienen los de Hansi Flick en este tramo final de temporada. Finalmente, se ha considerado establecer el 27 de marzo como fecha para poder disputar el Barça-Osasuna.

Esta fecha es particularmente complicada para Raphinha y Ronald Araújo, que regresarían a Barcelona pocas horas antes del encuentro. Ambos futbolistas están concentrados con sus respectivas selecciones disputando eliminatorias clasificatorias del Mundial 2026. Solo una posible 'trampa' les podría llevar a poder jugar el partido contra los navarros.

La trampa que puede salvar a Ronald Araújo; Raphinha ya no puede

Raphinha ha sido convocado por Brasil para jugar dos partidos claves ante Colombia el 22 marzo y Argentina el 26 marzo. Por su parte, Ronald Araújo juega esta misma noche ante Argentina y pocos días después ante Bolivia. Sin embargo, en caso de ver una tarjeta amarilla quedarían liberados para poder volver antes de tiempo y jugar el Barça-Osasuna.

Según el reglamento de las eliminatorias sudamericanas, las sanciones se cumplen tras acumular dos tarjetas amarillas. Sin embargo, el Brasil-Colombia ya se ha disputado y Raphinha no ha recibido tarjeta amarilla. Por lo tanto, llegará realmente justo para el Barça-Osasuna.

Por otro lado, Ronald Araújo todavía podría regresar anticipadamente si recibe tarjeta en el partido contra Argentina del 22 de marzo. En este caso, el central uruguayo no disputaría el segundo encuentro contra la selección de Bolivia. Todavía no sabemos que sucederá, pero no sería extraño que el charrúa fuese amonestado.

La fecha del 27 de marzo no era la fecha deseada para ambos clubes, pero es lo que el juez disciplinario ha dado a conocer este pasado lunes. Una decisión que deja muy apretado el calendario de los catalanes de aquí a final de curso. Fijando el Barça-Osasuna el 27 de marzo, los de Hansi Flick tendrán que jugar un partido cada 2 o 3 días durante semanas: la prueba definitiva que definirá su temporada.