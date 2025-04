Surt a la llum el secret millor guardat de Gavi: 'la visita ha estat molt especial'

El Barça viu un dels seus moments més dolços. Tant l'equip masculí com el femení estan signant una temporada il·lusionant.

Tots dos lluiten per tots els títols possibles i ho fan amb nous entrenadors al capdavant. Un nou cicle que ha començat amb força. Però entre tantes victòries i titulars, ha sortit a la llum una història que pocs coneixien.

Un retrobament inesperat

Pere Romeu, actual entrenador del Barça Femení, va aprofitar el seu dia lliure per passar per la Ciutat Esportiva. Allà va coincidir amb Hansi Flick, tècnic del primer equip masculí. Van intercanviar impressions, van parlar de futbol i del gran moment que viu el club.

Però el més emotiu va venir després. En aquell entrenament, Romeu es va retrobar amb un vell conegut.

Dels camps de cadets al primer equip

Pere Romeu es va retrobar amb Gavi, la relació entre tots dos ve de lluny. Pere Romeu va ser segon entrenador del Cadet A del Barça, juntament amb Sergi Milà.

En aquell equip, un jove Gavi ja començava a brillar. El seu caràcter, el seu talent i la seva entrega ja destacaven entre els altres.

Romeu va ser una figura clau en la seva formació. No com una estrella, sinó com un formador. D'aquells que marquen, dels que deixen empremta sense necessitat de cridar.

Gavi, malgrat el pas del temps, no oblida. Sempre que parla de Pere Romeu, ho fa amb respecte i afecte. El recorda com algú que va saber entendre'l i acompanyar-lo en els seus primers passos.

Una visita especial

Durant aquell retrobament, tots dos es van abraçar i van xerrar llargament. Tots dos estaven emocionats de tornar a retrobar-se, aquesta vegada com a professionals. No cada dia es creua un amb algú que va ser part dels seus inicis.

Una visita especial per al mateix Gavi, amb un somriure sincer. Perquè en el món del futbol, on tot va tan ràpid, aquests moments són els que realment importen.

El Barça, unit per alguna cosa més que el futbol

Aquest gest simbolitza alguna cosa més profunda. Mostra com el Barça cuida la seva pedrera. Com els llaços que es creen en les categories inferiors no es trenquen, només evolucionen.

I també parla de la filosofia del club. On entrenadors com Pere Romeu i jugadors com Gavi segueixen connectats per una mateixa idea: créixer junts, respectant el camí recorregut.

Una temporada per a la història

El Barça Femení i Masculí tenen l'oportunitat de fer història aquesta temporada, aconseguint per primera vegada tots els títols possibles en un sol any. Un assoliment que seria únic, unint els èxits de tots dos equips i deixant una empremta inesborrable en la història del club.

Perquè més enllà dels títols, el que queda són les persones. Els retrobaments i les emocions que no s'obliden.

Gavi ho sap bé i per això, aquesta visita va ser molt més que una anècdota. Va ser un retorn a casa.