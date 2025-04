És pitjor que Gyökeres i Lewandowski, però agrada al Barça: Joan Laporta prepara 100 M€

La direcció esportiva del Barça porta mesos treballant en la planificació de la nova temporada, amb l'objectiu de fer-la més competitiva. El staff tècnic vol rejovenir l'atac i buscar un substitut de garanties per a Lewandowski que complirà els 37 a l'estiu. L'edat no perdona i encara que el rendiment de Ferran Torres ha estat notable, marcant 16 gols, Deco està buscant un ariet de garanties.

El desig del president Laporta és realitzar un fitxatge top de cara a la pròxima campanya i més concretament en la posició de '9'. El Barça està centrant els seus esforços en Viktor Gyökeres, el davanter suec de l'Sporting de Portugal. Un cop assumit que el fitxatge de l'altre suec, Alexander Isak, és impossible per una qüestió purament econòmica, Laporta centra la seva atenció en Gyökeres.

El rendiment del suec és excel·lent, marca 1,23 gols cada 90 minuts i s'ha convertit en la revelació del futbol europeu. És el davanter de moda i grans equips estan seguint la seva trajectòria amb l'objectiu de fitxar-lo. Aquesta temporada ha jugat 44 partits, 3520 minuts de joc efectiu, marcant 44 gols i donant 11 assistències.

Gyökeres: un segur de gol

El davanter suec és una autèntica garantia de gol i no ho demostra només en el seu equip actual sinó també en la selecció sueca. L'ariet encaixa perfectament per qualitat i preu, la seva sortida estaria estimada en 70M. Als seus 26 anys, Gyökeres està en el punt àlgid de la seva carrera futbolística i està preparat per fer el salt a un dels grans.

El davanter internacional suec ja ha pres la decisió de deixar el conjunt lisboeta aquest estiu per fer un salt de qualitat. El suec veuria amb bons ulls aterrar al Camp Nou encara que la competència serà dura, grans equips europeus també el pretenen. No obstant això, tot pot canviar, tenint en compte que Joan Laporta ha posat la seva atenció en un altre ariet que també juga a Portugal.

El Barça s'interessa pel grec Pavlidis

En els últims dies, ha transcendit l'interès del Barça i altres equips com el Chelsea per l'atacant grec del Benfica, Vangelis Pavlidis. L'atacant de 26 anys està brillant a les files del Benfica, Pavlidis va arribar al conjunt portuguès de l'AZ Alkmaar després d'abonar 18M. Aquesta temporada ha disputat 46 encontres i ha anotat 24 gols i repartit 10 assistències.

Encara que les seves estadístiques són bones, sorprèn que a Portugal ja s'afirmi que pot sortir per un preu més elevat que Gyökeres. Les estadístiques del suec són remarcablement millors però equips com Barça o Chelsea estarien disposats a abonar 100M pels seus serveis. A priori, sembla complicat que s'assoleixi la xifra de 100M però el gol es paga car i no hi ha tants davanters capaços d'assolir les xifres golejadores de Pavlidis.