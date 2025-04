Confirmat, el favorit de Deco ja s'ha acomiadat del Barça: Jugarà a l'Aràbia Saudita

L'afició culer ha tornat a recobrar la il·lusió amb l'equip aquesta temporada, la gran campanya del Barça ha retornat l'orgull a l'afició. Una de les figures clau en aquest èxit ha estat el portuguès Deco, director esportiu del Barça. Deco ha jugat un paper fonamental en la confecció de la plantilla i en la presa de decisions.

La seva opinió va tenir molt pes en el fitxatge del tècnic alemany Hansi Flick així com en el fitxatge de Dani Olmo. Deco també ha estat l'artífex d'aconseguir tancar algunes bones operacions com la sortida de Mika Faye. El portuguès té feina de cara al mercat estival on Hansi Flick li ha demanat reforçar explícitament algunes demarcacions.

Encara que el tècnic alemany està molt satisfet amb el rendiment de la plantilla, considera essencial poder-la reforçar en la línia ofensiva. Flick ha demanat l'arribada d'un extrem polivalent que pugui també jugar per dins. La idea és poder fer rotacions amb més garanties i que pugui arribar fins i tot a substituir Lewandowski quan es cregui necessari.

L'objectiu de Deco: Luis Díaz

Deco ha fet un seguiment important del davanter colombià del Liverpool que té peu i mig fora de l'equip anglès. El davanter cafeter ha jugat 44 partits en la present temporada anotant 14 gols i repartint 8 assistències. Des de fa temps, es ve vinculant el nom del davanter colombià amb el Barça, Deco és el seu principal valedor.

Luis Díaz ha estat el focus de nombroses crítiques en l'entorn del Liverpool, especialment quan l'equip va caure eliminat de la Champions. Certa part de la premsa anglesa i de l'afició dels reds van veure en el colombià un dels màxims responsables del fracàs de l'equip. La seva situació inestable al Liverpool feien pensar a Deco que el seu fitxatge podria resultar una realitat aquest estiu.

Luis Díaz lluny del Barça

Encara que l'interès del Barça en el futbolista ha estat manifest, la veritat és que Deco ho té gairebé impossible amb el davanter. En les últimes setmanes, Aràbia Saudita s'ha posicionat de manera resolta en el fitxatge del colombià. El Barça no podria competir amb la milionària oferta econòmica que li han traslladat a l'atacant.

Luis Díaz té contracte amb els reds fins al 2027 però segueix sense renovar una pròrroga del mateix. A Liverpool tenen clar que si hi ha algun club que decideix fitxar-lo hauran d'abonar 75M pel jugador. El Barça comença a assumir que el seu fitxatge no serà factible i Deco haurà de canviar el seu objectiu per a la parcel·la ofensiva.