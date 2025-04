Del Barça al Reial Madrid, Pere Romeu no la vol: nou fitxatge per a Alberto Toril

El Real Madrid Femení busca seguir l'exemple del Barça i crear una plantilla talentosa per competir al més alt nivell. L'objectiu de la directiva blanca és clar: fer ajustos en l'equip per lluitar per tots els títols, tant a nivell nacional com internacional.

I un dels canvis que s'aveïna és el fitxatge d'una nova portera per rivalitzar amb Misa Rodríguez, qui fins ara ha estat la titular indiscutible.

Un equip en constant evolució

El Real Madrid Femení no només vol ser un equip competitiu, sinó també un referent. Des de la seva creació, han estat treballant per construir una plantilla capaç de lluitar pels títols més importants.

El Barça, amb la seva hegemonia a Europa, ha estat una inspiració per al conjunt blanc. El Real Madrid sap que ha de seguir evolucionant per assolir aquest nivell d'èxit.

Un dels aspectes que més han avaluat en les últimes temporades és la porteria. Misa Rodríguez, la portera canària, ha estat essencial per a l'equip. No obstant això, el club ha reconegut la necessitat de reforçar aquesta posició i donar-li competència a Misa.

La situació de Mylène Chavas

El 2023, el Real Madrid va incorporar Mylène Chavas amb la intenció que pogués disputar la titularitat amb Misa Rodríguez. No obstant això, la portera francesa no ha aconseguit guanyar el lloc i ha tingut poques oportunitats de jugar. Amb prou feines ha disputat 8 partits i, amb el seu contracte a punt d'expirar al juny, el seu futur al club sembla incert.

Aquest escenari ha obligat la directiva a plantejar-se el fitxatge d'una nova portera. Després d'analitzar diverses opcions, s'han decidit per una de les porteres més destacades d'Europa.

Merle Frohms, el fitxatge ideal

El Real Madrid ha posat els seus ulls en Merle Frohms, l'experimentada portera alemanya que actualment juga al Wolfsburg. La jugadora de 30 anys té un impressionant palmarès que inclou dues Champions League, quatre títols de la Bundesliga i una medalla de bronze als Jocs Olímpics de París 2024. A més, va ser subcampiona a l'Eurocopa de 2022 amb la selecció d'Alemanya.

El contracte de Frohms amb el Wolfsburg finalitza al juny, cosa que fa que la seva arribada al Real Madrid sigui encara més viable. Tot i que ja havia expressat el seu desig de sortir del Wolfsburg l'any passat, la portera va decidir renovar per una temporada més. No obstant això, aquest estiu posarà fi a la seva etapa a Alemanya, cosa que obre la porta al seu fitxatge pel club blanc.