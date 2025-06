Confirmat, el nen mimat de Hansi Flick deixarà el Barça: se'n va a Alemanya

Amb l'arribada de Hansi Flick tot ha canviat: el FC Barcelona torna a estar entre els grans i l'afició està il·lusionada de nou, però no ha estat gens fàcil. El tècnic alemany ha hagut de crear un equip de somni amb recursos limitats. Flick ha recorregut al talent de La Masia per crear una plantilla equilibrada, destacant especialment la sorprenent inclusió de Marc Casadó.

Hansi Flick ha trobat en Casadó el pivot que tant buscava el Barça després de la sortida de Sergio Busquets. Però també ha confiat en altres joves canterans com Bernal, Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Gerard Martín. Flick era plenament conscient de les limitacions a les quals hauria de fer front quan Deco li va oferir el càrrec i va acceptar sense protestar.

Deco ja li havia advertit que l'arribada de grans fitxatges no seria possible per la delicada situació econòmica del club. Tanmateix, lluny de buscar excuses per la situació, Hansi Flick ha treballat a fons per trobar la solució. I podem dir que ho ha aconseguit, ja que el Barça s'ha alçat amb LaLiga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya.

La Masia, pedra angular del projecte Hansi Flick

La cantera s'ha convertit en el gran èxit del tècnic alemany, la seva confiança total i plena en els joves ha estat el seu millor argument. Al mig del camp, futbolistes com Casadó, Fermín o Gavi han tingut pes específic en el seu esquema. A la parcel·la ofensiva, destaca la gran estrella Lamine Yamal: les seves magistrals actuacions l'han convertit en nou referent mundial.

Tot i les moltes oportunitats que ha repartit Hansi Flick, no tots els canterans tenen lloc al primer equip. Toni Fernández, per exemple, ha tingut minuts a Copa i promet molt. En canvi, qui semblava el gran protegit de Flick, Noah Darvich, farà les maletes aquest estiu amb total seguretat.

Noah Darvich, el nen mimat de Hansi Flick, se'n va del Barça

Noah Darvich va aterrar al Barça l'estiu de 2023 com una de les majors promeses del futbol germànic. Tanmateix, davant la manca d'oportunitats, el talentós mitjapunta alemany, una de les joies que més ha mimat Hansi Flick, està valorant seriosament canviar d'aires aquest mateix estiu. El futbolista no ha tingut oportunitats de debutar amb el primer equip i la difícil situació esportiva del filial ha estat el detonant.

El Barça Atlètic ha baixat de categoria a la Segona RFEF i Noah Darvich considera que la seva progressió s'ha estancat. Hansi Flick encara no li ha donat minuts amb els grans tot i que mantenen una bona relació i solen parlar després dels entrenaments. Una situació que, sumada a l'interès de diversos equips de la Bundesliga, provocarà la seva sortida.

Noah Darvich sap que té diverses ofertes per tornar al seu país, però Stuttgart i Leverkusen són els que més interès han demostrat. Hansi Flick no veu amb mals ulls la seva sortida sempre que el Barça mantingui una fórmula de recompra assequible.