Ni Madrid ni City, Rodrygo rep una altra trucada millor, hi ha sorpresa: 'Se'n va al...'

La temporada de Rodrygo al Real Madrid ha estat un autèntic vaivé. Després de l'arribada de Mbappé, molts pensaven que el ‘11’ seria el sacrificat per començar des de la banqueta.

No obstant això, malgrat un rendiment bastant discret, Carlo Ancelotti va convertir Rodrygo en un fix de l'onze inicial. La seva presència al camp va ser constant i clau per a l'equip.

Números que no convencen del tot

Rodrygo acabarà la temporada amb més de 3.200 minuts disputats. En aquest temps, ha anotat 13 gols i repartit 10 assistències.

Són xifres decents, però pobres per a un jugador que s'espera que lideri l'atac del Real Madrid.

El seu rendiment ha generat dubtes, encara que la confiança del tècnic italià el va mantenir com a indiscutible.

El futur de Rodrygo després de la sortida d'Ancelotti

Amb la destitució d'Ancelotti, el futur de Rodrygo podria canviar radicalment. La seva continuïtat al club blanc no està assegurada. En les últimes setmanes, els rumors sobre la seva possible sortida no han parat de créixer.

El Manchester City és el favorit per fer-se amb els seus serveis, buscant reforçar el seu atac amb talent jove.

Arteta obre la porta per a l'Arsenal

No obstant això, la situació ha donat un gir inesperat en les últimes hores. Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, ha parlat sobre el possible fitxatge de Rodrygo en roda de premsa. Les seves paraules han generat molta incertesa.

Arteta va afirmar que "si vols guanyar títols, has de ser el millor al mercat". Una declaració clara que assenyala la intenció de reforçar l'atac.

La importància de Rodrygo per a l'Arsenal

A més, Arteta va destacar la necessitat de comptar amb "amenaces a dalt", a causa de les lesions que han patit. Això deixa entreveure que Rodrygo és un objectiu prioritari per al tècnic anglès.

La seva joventut i qualitat ofensiva encaixen perfectament amb el perfil que busca l'Arsenal per fer un salt de qualitat en la seva plantilla.

Un futur obert i ple de possibilitats

Per ara, el futur de Rodrygo continua sent una incògnita. Mentre el Manchester City i l'Arsenal lluiten pel seu fitxatge, també hi ha informacions que apunten que podria quedar-se al Real Madrid.

Tot dependrà de les decisions del nou tècnic i de la direcció esportiva del club blanc.

En conclusió, Rodrygo és una peça molt cobejada a Europa. La seva pròxima etapa dependrà de diversos factors, però el cert és que el Real Madrid haurà de prendre una decisió important sobre un dels seus atacants més joves.

En qualsevol cas, sent l'Arsenal el que millor en forma està, es podria especular que finalment se n'anirà amb Arteta.