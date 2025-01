La Supercopa provoca un giro de 180 grados en el Barça: Dani Olmo, afectado de nuevo

El FC Barcelona se impuso con sorprendente comodidad al Real Madrid en la final de la Supercopa celebrada anoche en Jeddah. Los de Flick dominaron de principio a fin tal y como reflejó el marcador. Un 2 a 5 que alegra a los aficionados del conjunto catalán tras varias semanas llenas de incertidumbre y dudas.

Sí, porque pese a que ahora todo es felicidad, hace solo unos días el Barça era un auténtico polvorín. El caso de Dani Olmo ocupaba la mayoría de las portadas, con Laporta intentando buscar soluciones de urgencia para que el '20' pudiera ser inscrito. Recordemos que Olmo ha sido el gran fichaje del club para esta temporada, pero casi se queda sin jugar hasta final de curso tras la decisión de LaLiga.

Javier Tebas, el presidente de LaLiga, intentó por todos los medios que el Barça no pudiera inscribir a Dani Olmo, pero finalmente el CSD acabó tumbando sus planes. El ex del Leipzig ha recibido la cautelar para poder jugar y ayer, en la Supercopa, ya tuvo minutos. Eso sí, ahora todo es distinto y no lo tendrá nada fácil para recuperar su rol en los planes de Flick.

Dani Olmo pierde su silla

La mítica frase "quién se fue a Sevilla pierde su silla" se puede aplicar perfectamente a Dani Olmo tras lo sucedido en la Supercopa. Y es que Flick, ante su ausencia en semifinales, tuvo que agitar el árbol para encontrar a su sustituto. Una decisión que ha permitido a Gavi recuperar sensaciones, pero que podría costarle muy caro a su compañero.

Está claro que Dani Olmo ama el FC Barcelona y hará lo que esté en su mano para recuperar su lugar. Ya quedó demostrado anoche, en plena celebración, que la afición está de su lado. Sin embargo, el rendimiento de Gavi complica, y mucho, su vuelta al once inicial.

Gavi, titular indiscutible

Ante el Real Madrid, Dani Olmo empezó en el banquillo y Gavi ocupó su lugar. El '6' repetía titularidad tras brillar en la semifinal ante el Athletic y no defraudó. Su garra, coraje, calidad y conexión con Pedri y Casadó hicieron que el centro del campo culé dominase el partido con total autoridad.

No marcó y tampoco asistió, pero la mera presencia de Gavi en el campo es vital para los de Hansi Flick. El andaluz aporta esa energía extra que tanto necesita el grupo y que permite que Pedri juegue todavía más liberado. El '6' es un perfil bastante distinto al que puede ofrecer Dani Olmo, y ahora le toca a Flick decidir quién debe salir de inicio.