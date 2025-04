El substitut de Mohamed Salah al Barça juga a l'Arsenal, fitxatge ja tancat, 4 M€

En les últimes hores, la situació contractual de Mohamed Salah ha donat un gir totalment inesperat. Segons informen des d'Anglaterra, el Liverpool ha arribat a un acord per renovar Mohamed Salah i, de fet, el club anglès ja ho ha fet oficial a les seves xarxes socials. Mohamed Salah seguirà al Liverpool fins al 2027, per la qual cosa el Barça, igual que altres grans europeus, ja saben que no podran comptar amb el talentós davanter egipci.

El substitut de Mohamed Salah al Barça juga a l'Arsenal, fitxatge ja tancat, 4M€

El Barça es va arribar a interessar per la situació de Mohamed Salah, davanter del Liverpool que acabava contracte al juny de 2025, però el seu fitxatge ha quedat totalment descartat per Laporta. És cert que Salah és un dels millors extrems de la història de la Premier, però el Barça busca rejovenir la seva plantilla i l'egipci tampoc entrava en l'equació. De fet, el Barça ja sap que Mohamed Salah no serà culer, principalment perquè s'ha fet oficial la seva renovació amb el Liverpool fins al juny de 2027, llevat de noves ampliacions.

El Barça no compta amb Salah, però sí que està obligat a fitxar per reforçar l'extrem esquerre. La prioritat és Nico Williams, però el Barça té tancada l'arribada d'un atacant de menys nom perquè, de forma indirecta, reforci l'esperit competitiu culer.

Mohamed Salah, per la seva banda, ja ha signat el seu nou contracte amb el Liverpool d'Arne Slot. El davanter egipci va arribar a estar molt a prop del Barça, però el club culer no ha pogut fer front a les seves altes pretensions econòmiques. "Arribava lliure, però demanava un salari i una prima de fitxatge més que desproporcionada", expliquen fonts del Barça a aquest digital.

Mohamed Salah no serà el fitxatge, però Joan Laporta té tancat el seu substitut, que arribarà al Barça des de Londres. L'Arsenal ja sap que el Barça va amb tot a per una de les seves grans joves figures: recorda molt a Mohamed Salah i es diu Ethan Nwaneri. Nwaneri, de 18 anys d'edat, juga a l'Arsenal i el Barça el vol incorporar en aquest mercat de fitxatges d'estiu: el seu fitxatge rondarà els 4M€, millor que Salah.