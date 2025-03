El Liverpool troba or al Madrid: Arne Slot vol el successor de Mohamed Salah

Mohamed Salah està signant una temporada històrica amb el Liverpool. El davanter egipci ha demostrat ser el millor jugador d'Europa en la campanya 2024-2025, consolidant-se com un ferm candidat a la Pilota d'Or. Sota la direcció d'Arne Slot, els 'Reds' lideren la Premier League amb molta autoritat, i gran part d'aquest èxit es deu al rendiment excepcional de Salah.​

Una temporada de rècords per a Mohamed Salah

En 28 partits de Premier League, Salah ha anotat 25 gols i proporcionat 17 assistències, participant directament en 42 gols. Aquesta xifra el col·loca com el màxim golejador i assistent de la lliga. A més, ha igualat el rècord de Messi en marcar i assistir en 11 partits d'una mateixa temporada en les principals lligues europees, fita que l'argentí va aconseguir en la 2014-2015.

Mohamed Salah també ha establert diversos rècords a la Premier League aquesta temporada. És el primer jugador en la història de la lliga en registrar més de 40 participacions en gols en dues temporades diferents, havent-ho aconseguit ja en la 2017-2018. A més, ha assolit la xifra de 16 gols com a visitant, igualant el rècord de més gols fora de casa en una sola campanya.

El futur de Salah: rumb a nous horitzons

Malgrat el seu rendiment estel·lar, Mohamed Salah ha decidit no renovar el seu contracte amb el Liverpool, que expira al final de la present temporada. Tot apunta que el davanter buscarà nous desafiaments a Aràbia, seguint els passos d'altres grans noms que han optat per lligues emergents. Aquesta decisió deixa un buit significatiu en l'atac del Liverpool que Arne Slot haurà d'omplir de cara a la pròxima temporada.​

Arne Slot posa la mira en Brahim Díaz

Davant la imminent sortida de Mohamed Salah, Arne Slot ha centrat la seva atenció en el Real Madrid per trobar el seu substitut. L'elegit és Brahim Díaz, un jugador que ha mostrat destreses de qualitat en el conjunt blanc. Brahim, conegut per la seva versatilitat i creativitat en el front d'atac, encaixaria en l'estil dinàmic que Slot ha implementat al Liverpool.

No obstant això, malgrat l'interès del Liverpool, Brahim Díaz no té intenció d'abandonar el Real Madrid. El jove atacant se sent valorat al club i confia en guanyar-se un lloc més destacat en l'esquema de Carlo Ancelotti. Aquesta postura representa un desafiament per al Liverpool, que haurà d'explorar altres opcions al mercat per reemplaçar Salah.​