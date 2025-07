Gonzalo Miró diu el que molts pensen de Lamine Yamal després de la seva festa: 'Si va a...'

Gonzalo Miró sol opinar obertament de gairebé tots els temes relacionats amb el món del futbol. La seva presència en programes radiofònics com Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE li permet estar al dia de tot el que ha passat. És una figura molt respectada i la seva opinió sol donar molt de joc.

En les últimes hores, Gonzalo Miró s'ha permès el luxe de parlar del tema del moment: la polèmica festa de Lamine Yamal. La perla del Barça ha celebrat la seva majoria d'edat organitzant una gran festa privada. Lamine va llogar una masia enorme a la localitat de Sitges i la celebració va comptar amb centenars de convidats.

Influencers, youtubers i companys d'equip com Gavi, Casadó o Lewandowski no van faltar a la gran cita. Però la festa de Lamine Yamal també va estar envoltada de polèmica. I Gonzalo Miró hi ha intervingut.

Els detalls de la festa de Lamine Yamal

La celebració de la majoria d'edat de l'estrella culer no ha estat exempta de certa polèmica a causa de diversos factors. A la suposada contractació de 'noies d'imatge', tal com va explicar la model Claudia Calvo, s'hi suma la denúncia de contractació de persones amb nanisme. Aquestes persones van ser contractades per participar en 'activitats d'entreteniment' sense altra finalitat que la de servir de reclam i espectacle.

A més, l'endemà de la festa, Lamine Yamal va penjar a les xarxes un vídeo on se'l veia amb un amic en una furgoneta sense cinturó de seguretat. Sens dubte, una nit que ha provocat molts comentaris, com el de Gonzalo Miró. Això sí, el tertulià s'ha centrat merament en com pot afectar la seva carrera esportiva.

Gonzalo Miró dona la seva opinió sobre el cas de Lamine Yamal

Gonzalo Miró ha donat la seva opinió sobre la festa de Lamine Yamal. "Entenc que avui dia els joves, encara que a nosaltres se'ns pugui escapar, viuen d'aquesta manera i ho ensenyen tot", ha començat dient.

"Crec que això, més enllà de la festa, la meva única preocupació amb Lamine Yamal és el seu entorn. Pot derivar en què se li pugui torçar en algun moment aquesta carrera que té tan meteòrica. Cal veure si Lamine Yamal tindrà prou cap centrat com per saber que la vida d'un esportista d'elit ha d'estar dedicada plenament"

Sens dubte, una reflexió d'allò més interessant per part de Gonzalo Miró sobre Lamine Yamal, qui ha de cuidar tots els detalls per assolir les fites que promet