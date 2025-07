Sorpresa, Wojciech Szczesny encén les alarmes amb la seva decisió: tensió al Barça

La porteria del Barça s'ha convertit en un punt de gran interès en les últimes setmanes. L'afició culer està molt pendent del que passa amb els seus quatre porters, ja que el futur de l'equip depèn d'això. Joan García, de moment, és l'únic que té el lloc assegurat, mentre que Ter Stegen, Szczęsny i Iñaki Peña encara no saben què passarà.

La planificació del Barça contemplava Wojciech Szczęsny com el porter suplent de Joan García per a la temporada 2025-26. El polonès, que es va reincorporar al futbol professional després d'una retirada temporal, va signar un contracte per una temporada amb opció a una altra. La seva experiència i lideratge eren vistos com a actius valuosos per al desenvolupament de García i per mantenir l'estabilitat a la porteria del club.

Un gir inesperat: Szczęsny es converteix en agent lliure

Tanmateix, en les últimes hores la situació ha fet un gir inesperat. Tot i un acord verbal entre el jugador i el Barça per renovar, Szczęsny va finalitzar el seu vincle formal el 30 de juny i, des de l'1, és agent lliure. Aquest escenari ha generat incertesa dins del club i entre els aficionats.

Tot i que l'acord entre Szczęsny i el Barça per a la seva renovació està tancat des de fa dues setmanes, encara falta completar la paperassa per oficialitzar-lo. Mentrestant, el polonès es troba en una situació contractual incerta. Aquest retard administratiu podria tenir implicacions en la planificació de l'equip, especialment pel que fa a la inscripció de jugadors i a la gestió del límit salarial.

L'incertesa sobre el futur de Ter Stegen

La situació de Marc-André ter Stegen també afegeix complexitat al panorama actual de la porteria culer. El porter alemany s'enfronta a la possibilitat de perdre el seu lloc si Hansi Flick decideix posar Joan García com a titular. Aquesta incertesa podria portar Ter Stegen a buscar una sortida del club a la recerca de més minuts de joc.

La porteria del Barça es troba en una cruïlla. La situació de Wojciech Szczęsny, tot i que sembla una simple formalitat, ha encès les alarmes al club. Amb Joan García com a titular confirmat, la continuïtat de Szczęsny i el futur de Ter Stegen seran claus per definir l'estabilitat a la porteria del Barça la pròxima temporada.