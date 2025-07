Ha arribat el moment, s'acomiada del Barça després de 6 anys: Pere Romeu n'és el responsable

El Barça Femení ha començat la seva particular renovació de cara a la pròxima temporada. Després de conquerir tots els títols possibles, el club sap que el veritable repte és mantenir aquest nivell. Per aconseguir-ho, s'estan fent ajustos importants a la plantilla.

La primera gran novetat ha estat l'arribada de Laia Aleixandri, una futbolista que torna a casa amb la intenció de deixar empremta. Formada a La Masia, Laia torna al Barça amb més experiència i preparació que mai. La seva incorporació enforteix una defensa que vol continuar sent infranquejable.

Però els reforços també porten conseqüències. Amb la seva arribada, s'ha confirmat la sortida d'Ingrid Engen, que no ha acabat de trobar la seva millor versió en una temporada una mica irregular. La noruega ha decidit buscar nous horitzons, posant fi a una etapa que no ha estat tan brillant com s'esperava.

Una baixa silenciosa, però significativa

Dins dels moviments del mercat, hi ha sortides que no ocupen portades, però que pesen dins del vestidor. Una d'aquestes és la d'una jove jugadora de la cantera que, després de sis anys al club, s'acomiada del Barça.

Es tracta de Judit Pujols, una futbolista que ha crescut a la cantera blaugrana i que ha arribat a complir el seu somni: debutar amb el primer equip. Tanmateix, aquest somni no ha acabat de consolidar-se. Malgrat el seu esforç, no ha aconseguit trobar lloc a la rotació del tècnic Pere Romeu.

Pere Romeu i la dura llei de la competència

Romeu ha deixat clar des de l'inici que confia en la cantera, però també que l'exigència és màxima. Jugadores joves com Vicky López o Sydney Schertenleib han tingut oportunitats, però d'altres, com Judit Pujols, no han tingut la mateixa sort.

L'arribada de Laia Aleixandri per la banda, a més, complica encara més les opcions de minuts per a les jugadores que són a la mateixa posició. Per això, la sortida de Pujols sembla una decisió lògica, tot i que dolorosa.

Un canvi necessari

Amb pocs minuts aquesta temporada, el desig de créixer ha pesat més que la comoditat de quedar-se. Judit Pujols buscarà en un altre club el que aquí no ha pogut trobar: protagonisme, confiança i regularitat.

Amb 21 anys, té marge de millora i, sobretot, experiència en una de les canteres més exigents del món. La seva sortida no és un pas enrere, sinó una nova oportunitat.

Mentrestant, el Barça Femení continua construint el seu futur. Amb nous fitxatges, sortides necessàries i una aposta clara per mantenir el nivell competitiu. La història de Judit Pujols n'és només una entre moltes, però reflecteix bé com de difícil és fer-se un lloc a l'elit.