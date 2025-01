Oficial, els rumors d'Endrick i el Palmeiras es confirmen: 'Brillarà molt al...'

Endrick Felipe ha arribat al Real Madrid procedent del Palmeiras aquest mateix estiu com una de les majors promeses del futbol mundial. Als seus 18 anys, Endrick va causar sensació al seu país d'origen, fins al punt d'arribar a ser comparat amb fenòmens de la talla de Ronaldo Nazário. La seva explosivitat, velocitat, qualitat i regat feien pensar que la seva adaptació a Espanya seria molt ràpida i que gaudiria de molts minuts, però res més lluny de la realitat.

Fins ara, Endrick tan sols ha jugat el 5% dels minuts totals a LaLiga i un 15% a la Champions League. Xifres que demostren clarament la falta de confiança que mostra Carlo Ancelotti en ell. Gairebé no juga i, a més, la competència a la zona ofensiva del Real Madrid tampoc ajuda perquè pugui tenir més oportunitats.

Per tot això, la possible sortida d'Endrick Felipe en aquest mercat de gener era una possibilitat més que real. Equips com el Valladolid o el Dortmund han preguntat per la seva cessió, però Florentino Pérez ha estat clar: no es mou. I, en les últimes hores, aquesta informació ha estat confirmada pel seu club d'origen, el Palmeiras, amb el qual Endrick també ha estat relacionat.

Resposta oficial del Palmeiras al possible retorn de Endrick Felipe

Com diem, el Palmeiras ha estat l'últim a sumar-se a la llista de possibles destins de Endrick. Europa li està costant més del que s'esperava i un possible retorn al Brasil podria ser una bona opció perquè segueixi progressant. No obstant això, la idea del Real Madrid i de Florentino Pérez és que es quedi perquè continuï entrenant-se i millorant dia a dia al costat dels millors.

De fet, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, ha tancat qualsevol possibilitat sobre la tornada de Endrick. "No hi ha possibilitats. Perquè una cosa així succeeixi, ha de ser bo per al Palmeiras, per al jugador i per al Real Madrid", ha començat dient.

"Serà molt, molt feliç al Real Madrid, no en tinc cap dubte. Tindrà paciència perquè és molt decidit, està molt concentrat. Brillarà molt al Real Madrid", ha conclòs Leila Pereira.

D'aquesta manera, sembla clar que el futur de Endrick Felipe passa única i exclusivament pel Real Madrid. Malgrat els rumors que parlen de la seva possible sortida en forma de cessió, ell està concentrat en triomfar vestit de blanc. Veurem si d'aquí a final de temporada té més oportunitats.