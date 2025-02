Oficial, Iñigo Martínez ja té equip per a l'any que ve: El Barça surt guanyant

La temporada d'Iñigo Martínez no està passant desapercebuda. El seu bon rendiment i la seva entesa amb Pau Cubarsí han permès que el Barça segueixi viu en les tres competicions. En aquest sentit, la direcció esportiva culé, que ja està preparant la pròxima temporada, compta amb el central basc, però el seu contracte finalitza aquest any i encara no ha renovat.

Iñigo Martínez s'ha guanyat, amb les seves grans actuacions, la titularitat en l'eix de la defensa per davant d'Araújo i Eric García. És un segur amb la pilota als peus i sobresurt de manera significativa respecte a la resta de defenses de les lligues europees en el seu percentatge de passades amb èxit, 91.10%. Aquesta solidesa ve acompanyada per la construcció del joc des del darrere, en les passades llargues Iñigo completa actualment gairebé 6 de mitjana per partit, tenint una precisió del 71,7%.

Aquests registres els supera amb escreix si els comparem amb la seva campanya anterior, però no només amb la pilota als peus, també ha millorat a nivell defensiu. Iñigo Martínez acumula actualment 52 encontres oficials amb el Barça havent marcat 2 gols i donat 2 assistències.

Iñigo Martínez li ho deu a Hansi Flick

Flick es va reunir amb Iñigo Martínez a l'estiu i li va assegurar que era la seva primera opció per acompanyar Cubarsí. La confiança que li va transmetre el tècnic alemany des del primer minut ha fet millorar el seu rendiment esportiu. Als seus 33 anys és un dels veterans de la plantilla i la seva il·lusió segueix intacta, però el seu contracte finalitza aquest mateix estiu.

Tanmateix, a causa del seu genial rendiment, Flick li ha demanat a Deco que no el deixi escapar. L'alemany considera imprescindible a Iñigo Martínez per seguir construint el seu projecte esportiu, així que ha demanat la seva renovació. Recordem que el central basc renovarà automàticament si juga el 60% dels partits, però l'entrenador del Barça no vol córrer riscos i Deco ja treballa en el seu nou contracte.

Deco s'anticipa

La directiva i Iñigo Martínez van negociar aquesta setmana els termes del seu nou contracte. Deco no ha volgut esperar que es compleixin les condicions de la seva renovació automàtica i ja treballa en la continuïtat del basc. Un escenari molt positiu per al Barça, que s'assegura el futur d'un dels seus millors centrals abans que acabi el seu contracte i marxi gratis.

Iñigo es va fer càrrec de la responsabilitat de cobrir les baixes de Ronald Araújo i Christensen convertint-se en el soci ideal per a Pau Cubarsí. En total ha sumat 2.316 minuts disputats fins a la final de la Supercopa en 27 dels 28 encontres disputats pel Barça. Està clar que accelerar la seva renovació ha estat un nou encert de Deco.