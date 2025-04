Sorpresa, la perla del Barça demana marxar abans del partit amb el Leganés: Flick al·lucina

El Leganés-Barça d'aquesta nit, corresponent a la jornada 31 de LaLiga, suposa un duel crucial per a ambdós equips. Els catalans necessiten la victòria per seguir acostant-se al títol, mentre que els madrilenys busquen sumar per allunyar-se definitivament de la zona de descens. Precisament aquesta tensió ha provocat una primera meitat tremendament igualada a Butarque, amb clares oportunitats per a ambdós bàndols i Szczesny, novament salvador, evitant gols cantats.

Flick ha introduït diverses novetats en l'onze inicial, apostant per la presència d'Araújo i Eric García en lloc del jove Cubarsí i Frenkie de Jong, respectivament. Aquests moviments han ajudat a mantenir un alt ritme de joc, però no han evitat que el protagonisme, curiosament, se l'hagi emportat un fet completament aliè al terreny de joc.

I és que, al marge de tot el que ha passat en els primers 45 minuts, la veritable notícia del dia és a les oficines del Barça. Allà, Deco i Laporta han conegut que una de les majors perles de La Masia podria abandonar l'entitat aquest mateix estiu. La situació ha causat una gran sorpresa i incredulitat en el si del club, especialment per a Flick, que està al·lucinant amb la decisió del futbolista.

La falta d'oportunitats provoca la seva sortida

La competència per accedir al primer equip és cada any més ferotge, i no tots els joves talents aconsegueixen fer aquest pas definitiu. Casos com el de Marc Guiu, qui va optar per marxar al Chelsea a la recerca de minuts, o el d'Unai Hernández, ara company de Benzema a l'Aràbia, il·lustren bé aquesta realitat. Ara, tot indica que un altre talent emergent de La Masia podria seguir els seus passos: Guille Fernández.

Guille Fernández és un dels migcampistes amb més projecció de la pedrera, un jugador amb tècnica exquisida, visió privilegiada i una gran capacitat per organitzar el joc ofensiu. En les categories inferiors del Barça ha destacat clarament per sobre dels seus companys, però la realitat del primer equip és diferent. Amb estrelles de classe mundial com Pedri, Gavi o el mateix De Jong, Flick no pot assegurar-li minuts ni oportunitats immediates.

Precisament aquesta falta d'opcions reals per triomfar a curt termini al Camp Nou està empenyent a Guille Fernández a replantejar-se el seu futur. El migcampista té ofertes temptadores sobre la taula procedents de clubs importants d'Europa, com el Porto, el Bayern, el Borussia Dortmund i fins i tot el Manchester City de Pep Guardiola.

Aquestes propostes li garanteixen un protagonisme que al Barça ara mateix és molt difícil d'obtenir. Flick entén la seva inquietud, però segueix al·lucinant amb la possibilitat real de perdre una de les joies més prometedores de La Masia. El tècnic alemany coneix bé el seu potencial i creu fermament que Guille Fernández podria convertir-se en un dels millors migcampistes del club a mitjà termini.

No obstant això, les circumstàncies semblen indicar que la sortida podria ser inevitable aquest proper mercat d'estiu. El Barça haurà de gestionar amb cura aquesta situació, conscient que deixar escapar a Guille Fernández podria significar perdre un talent excepcional. Les properes setmanes seran clau, i l'afició culé estarà molt pendent de la decisió final del jove futbolista.